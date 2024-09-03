В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве

Фото: iStock/Rawf8
На двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД России завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Уточняется, что все трое подозреваются в совершении мошенничества. Следствие считает, что не позднее 7 августа фигуранты сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, могут сократить срок их пребывания в России. Они получили от мигрантов 80 тысяч рублей, однако на сроке пребывания их на территории РФ не отразилось, так как подозреваемые таких полномочий не имели.
При обысках у всех троих были обнаружены предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.
Читайте также:
В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов
«Ходят с отпечатками пальцев»: Эксперт о новых ограничениях для мигрантов в Крыму
В Москве задержали сотрудников института русского языка за организацию незаконной миграции
Элина Позднякова