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В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве

03 сентября 2024, 18:51
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

На двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД России завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.


Уточняется, что все трое подозреваются в совершении мошенничества. Следствие считает, что не позднее 7 августа фигуранты сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, могут сократить срок их пребывания в России. Они получили от мигрантов 80 тысяч рублей, однако на сроке пребывания их на территории РФ не отразилось, так как подозреваемые таких полномочий не имели.

При обысках у всех троих были обнаружены предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

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«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
03 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock / gorodenkoff

В Самарской области 17-летняя девочка за сутки буквально «сгорела» от менингита на руках у родителей.
Как проявилась и протекала смертельная болезнь у 17-летней Арины, рассказывает редакция «Радио 1».

Как проявилась болезнь

Днем 13 августа 17-лнтняя Арина почувствовала себя плохо. Родители измерили температуру у дочери, градусник показал 37,5. Было 17:00. Буквально за 10 минут температура девочки выросла до 40,3 градусов и ей вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сделали подростку укол с жаропонижающим и посоветовали не ехать в больницу, а оставаться дома и ждать, пока состояние девочки стабилизируется. И действительно, спустя короткое время, Арине стало намного лучше, проснулся аппетит. Но уже к ночи температура вновь поднялась до 39 градусов и девочку вырвало. Арина начала жаловаться на сильные боли во всем теле, тогда семья собралась и поехала в больницу. Часы показывали полночь.

«Все хорошо, анализы в норме»

В больнице девочку осмотрел дежурный педиатр и не заметил ничего серьезного. Также в приемном отделении у пациентки взяли все необходимые анализы, которые оказались в норме. Госпитализировать больную не стали и отправили лечиться домой, сделав очередной жаропонижающий укол. Уже там мать девушки заметила появившееся на руке дочери пятно, но врач пояснила, что это лишь последствие высокой температуры. В 02:00 семья поехала домой, уже тогда Арина передвигалась с трудом, боли в теле усилились.
Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Дома мать заметила, что пятно на руке Арины стало увеличиваться и становиться все ярче, на теле начали появляться новые пятна. Тогда женщина вновь вызвала скорую помощь.

Врачи не смогли поставить диагноз

Женщина настояла, чтобы дочь госпитализировали. Уже к этому времени не могла девочка передвигаться самостоятельно и с четвертого этажа спускалась с помощью отца и медбрата. Больной поставили очередной жаропонижающий укол, от которого состояние Арины улучшилось, но через короткое время она вновь начала жаловаться на сильнейшие боли, плакала и говорила, что хочет спать. Тем временем пятна покрывали уже все тело и лицо девочки.

«Я умоляла врачей сделать что-нибудь, не понимала, почему они теряют время. Потом приняли решение положить ее в реанимацию. После этого врач периодически приходил, говорил, что взяли анализы, все хорошо, температуру снизили до 37,9 °C», — рассказала мама Арины в беседе с ИА sovainfo.ru.
Утром 14 августа врачи приняли решение отправить пациентку в Самару на вертолете санавиации. Заведующая реанимацией тогда объяснила родителям, что пятен становится все больше, но врачи так и не могут разобраться, что происходит с Ариной.

«Надежды нет никакой – жить осталось шесть часов»

В 11.00 прибыли инфекционисты из Самары. Через полчаса они поставили страшный диагноз — менингококковая инфекция. Тогда доктор сказал родителям, что надежды на выздоровление нет, а с таким диагнозом живут не более шести часов. К тому моменту у Арины уже начали отказывать органы. Женщина собралась в реанимацию к дочери, пока ей искали бахилы, произошло страшное: у Арины остановилось сердце. В 17.20 девочка умерла. Вскрытие поставленный диагноз подтвердило.

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Смерть была не напрастна

Через несколько часов после смерти Арины у ее подруги начали проявляться похожие симптомы, однако девочку удалось спасти, так как вовремя начали необходимое лечение.

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#педиатр
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В КБР от кишечной инфекции пострадали более 200 человек
В КБР от кишечной инфекции пострадали 212 человек
03 сентября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Больше двух сотен человек пострадали из-за кишечной инфекции и обратились к медикам в Кабардино-Балкарии, передает республиканская прокуратура.
«Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, один колледж», — сообщили в ведомстве.
До этого в региональном Минздраве информировали, что в результате вспышки острой кишечной инфекции в Баксане КБР были госпитализированы 70 человек.

Перед этим была информация, что в Москве были задержаны три школьника за обсуждение школы в чате.

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#болезни
#медицина
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В Москве задержали троих школьников за обсуждение взрыва школы в чате
03 сентября 2024, 18:11

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве задержали троих девятиклассников, которые обсуждали в чате взрыв в школе. При этом один парень пытался сделать бомбу. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, три одноклассника не сильно были рады началу учебного года и выражали свое недовольство в школьном чате. Один в шутку отправил другому фото футляра в виде боевой гранаты. Ученик шутку оценил и предложил принести муляж гранаты на линейку, чтобы сорвать уроки. К обсуждениям присоединился и третий подросток, отправив фото того, как он пытается смастерить взрывчатку в гараже. Его окружали канистры с неизвестным веществом, странные емкости и бутылка водки. Вместе с этим фото он отправил сообщение: «Школе придет конец». На что другой одноклассник ответил: «Ты ещё не знаешь, что я принесу, будет сюрприз».

Сообщения заметил учитель, передал информацию директору, последний обратился в полицию. Подростковой перепиской занялся отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Оказалось, что один школьник просто пошутил, а вот второй действительно интересовался информацией о создании взрывчатки и экспериментировал в гараже, но взрывать школу все-таки не собирался, а фото прислал для поддержания беседы.

Подростков задержали и допросили, а также направили запрос на проверку в органы опеки. В гараже устроили обыск. Кроме того, с ребятами провели воспитательную беседу.

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Для командира ВСУ Храпача запросили заочное пожизненное лишение свободы
Обвинение попросило заочный пожизненный срок для командира ВСУ Храпача
03 сентября 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

К пожизненному лишению свободы гособвинитель попросил заочно приговорить командира боевиков ВСУ полковника Дмитрия Храпача пишет РИА Новости, со ссылкой на судебное слушание во Втором западном окружном военном суде.
«Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор.

Как указала сторона обвинения, фигурант для устрашения гражданских и дестабилизации деятельности госорганов приказывал бить по местам расположения пунктов войсковых частей под Белгородом, которые не участвовали в спецоперации.

В уголовном деле говорится о четырех ударах такого рода. Действия Храпача нанесли ущерб Минобороны России, а также привели к ранениям и смертям.

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#россия
#суд
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#уголовное дело
#криминал
#новости
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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве от имени банков
03 сентября 2024, 17:22

Фото: iStock/Diy1

Случаи мошенничества от имени банков участились в России, при использовании этой схемы жертву убеждают снять со счетов все свои накопления или даже взять кредиты и перевести эти деньги на якобы безопасный счёт. Эти средства попадают в руки злоумышленников, предупреждают в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«Мошенники представляются сотрудниками банков или какой-либо госструктуры и, обращаясь к абоненту по имени-отчеству, рассказывают, что кто-то пытался снять деньги с его счёта. Иногда, чтобы звучать более правдоподобно, мошенники могут назвать последние цифры счёта или банковской карты своего собеседника», — говорится в сообщении.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует немедленно прекращать такие разговоры. Не надо ничего выяснять у звонившего, лучше всего сразу положить трубку, а если остались сомнения — самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, взятому из проверенного источника.

Ни в коем случае нельзя передавать личную информацию — пароли, данные, пин-код карты, коды из СМС и прочее. А о полученном мошенническом звонке следует сообщить в полицию.

Более полная информация о разоблачённых мошеннических схемах, а также о том, что делать, если взломали вашу электронную почту или аккаунт в мессенджере, размещена на сайте правительства Московской области в разделе «Осторожно, мошенники».

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#подмосковье
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Бывших сотрудников «Военно-строительной компании» обвинили во взяточничестве
СК обвинил во взяточничестве экс-сотрудников «Военно-строительной компании»
03 сентября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/blinow61

В получении взятки на сумму больше 13 миллионов рублей обвинили экс-сотрудников «Военно-строительной компании», а также в злоупотреблении служебным положением, сообщили в Следкоме.
«Следствием установлено, что указанные лица в составе организованной группы получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 миллионов рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства», — прокомментировали там, добавив, что фигуранты сотрудничают со следователями.
Ранее в СК России сообщали о росте в этом году числа тяжких преступлений, которые совершают мигранты.

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Появились подробности в деле найденной мертвой в Нижнем Тагиле школьницы
Ural Mash: Настю Якину в день исчезновения выманил из квартиры сосед-убийца
03 сентября 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Найденную мертвой в Нижнем Тагиле школьницу выманивал из квартиры подозреваемый, когда отца 11-летней девочки не было дома, пишет Ural Mash.
Уточняется, что мужчина после смерти супруги выпивал и не отпускал дочь на улицу, однако в последний день лета разрешил пойти к подружке. Когда он вернулся и понял, что дочери нет дома — сразу обратился к стражам порядка.

Ученица пятого класса любила игру Roblox и хорошо училась, ее искали родители знакомых и учителя. Около подъезда, где проживала школьница, теперь есть стихийный мемориал. Люди несут к нему цветы и игрушки. Пришли и одноклассники, несмотря на дождливую погоду.

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Мужчина напал на полицейских с отверткой в Ингушетии, есть пострадавшие
Мужчина напал на полицейских в Магасе в Ингушетии, один сотрудник пострадал
03 сентября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Dzurag

Нападение на пост полиции совершил мужчина при въезде в ингушский Магас. Как сообщили стражи порядка, пострадал один полицейский, нападавшего ликвидировали.
Несколько часов назад стало известно о задержании бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию, Усмана Аушева. Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, фигуранта взяли в Грозном.

По предварительным данным, Аушев в период с начала января по начало февраля 2023 года одобрил завышенную смету, чем был причинен ущерб на сумму в почти два миллиона рублей.

Уточнялось, что Аушев после этого подал в отставку и скрылся за пределами Ингушетии.

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#ингушетия
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«Нашли в лесу без сознания»: Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье, подробности
Следствие допускает, что ОПГ в Приморье вымогала деньги и у других бойцов СВО
03 сентября 2024, 15:36

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Приморье правоохранители разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана СВО Никиты Носова. Мужчина утверждает, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие силовиков. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого дела.

Местные цыгане прикрывались судьей

Утром 1 сентября в дальневосточных группах появился ролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте потерял руку, а когда вернулся домой, стал жертвой злоумышленников. Он пояснил, что по ранению получил 3 миллиона рублей.

«Местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал», — рассказывает молодой человек.
Каким образом преступники вымогали деньги, и какие обещания давали по их возвращению — мужчина не уточнил. Как утверждает Носов, после его обращения в полицию сотрудник порвал заявление и сказал, что не может ничем помочь.

Пытался уйти из жизни

В конце записи боец начал плакать и заявил, что подобные вымогательства на Дальнем Востоке поставлены на поток. Он призвал главу СК Александра Бастрыкина вмешаться, после чего сообщил, что хочет уйти из жизни.

Позже выяснилось, что старший брат бойца не мог долго него дозвониться и написал заявление в полицию. Искать ветерана СВО отправились сотрудники МВД, дружинники и военнослужащие. Никита был найден в бессознательном состоянии в лесу около дома.

Бойца экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию. К вечеру понедельника Никита вышел из комы, его состояние стабилизировали. Сейчас к нему никого не пускают.

Инцидент получил широкую огласку в сети. Так, депутат ГД Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру и призвал наказать виновных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Подозреваемый, ранее судимый 22-летний гражданин, задержан. На допросе он признался в содеянном.

В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, мужчину заключат под стражу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут других участников преступления и потенциальных жертв.

Уголовное дело возбудили и в СК. Председатель Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе не уточнили, о какой конкретно статье идет речь, но, возможно, о доведении до покушения на самоубийство, пишет РИА Новости.

Не единственный случай

Как утверждают общественники, следователи ожидают нормализации состояния пострадавшего для дальнейшей беседы с ним.

«Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения. Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть», — рассказывает Иван.
Насколько это соответствует действительности, станет понятно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи.

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