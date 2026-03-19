«Она дала мне нож»: Стали известны показания подростка, расчленившего знакомого

19 марта 2026, 15:54

Подозреваемый в убийстве подростка заявил, что отомстил за изнасилование подруги

В Петербурге задержанный по подозрению в убийстве подростка дал показания. По его словам, он расправился со знакомым, защищая честь подруги. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», девушка рассказала ему, что ранее подвергалась насилию со стороны убитого, когда состояла с ним в отношениях.





В ходе допроса подозреваемый заявил, что эта информация постепенно побудила его к действиям.

«Мы обсуждали это, и в какой-то момент она дала мне нож. 16 марта она позвала его якобы к себе, зная, что он приедет на платформу. Я пришёл туда заранее, долго сомневался, но в итоге решился», — рассказал убийца.