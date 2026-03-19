Пьяная мать тушила сигареты об лицо малолетней дочери и избежала колонии

Суд в Брянской области приговорил женщину к условному сроку за истязание дочери
В Брянской области суд назначил условное наказание 36-летней жительнице посёлка Клетня. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов региона, женщину признали виновной в истязании несовершеннолетней дочери.



Суд установил, что в течение недели мать систематически избивала девочку. Обвиняемая хватала дочь за волосы, наносила удары коленом по лицу и тушила о лицо ребёнка сигареты.

После того как факты жестокого обращения вскрылись, в отношении матери возбудили уголовное дело. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и приговорил женщину к условному сроку с испытательным сроком два года.

Ольга Щелокова

