В Москве на железнодорожной станции подросток расстрелял охранника

26 июля 2025, 20:15

Подростка, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на станции в Москве, задержали

Фото: Istock/microgen

25 июля в Москве на железнодорожной станции Матвеевская случилось чрезвычайное происшествие. Подростки обстреляли сотрудника транспортной безопасности из пистолета. Злоумышленников оперативно задержали. Об этом сообщает официальный представитель полиции Ирина Волк.





Подросток вместе с другом потребовал от охранника показать ему записи видеонаблюдения. Парень заявил, что его якобы обокрали. На отказ сотрудника транспортной безопасности школьник стал угрожать ему влиятельным отцом. После угроз и грубых высказываний подросток произвёл четыре выстрела в сторону охранника и сбежал. 60-летний пострадавший был госпитализирован с ранениями в руки и живот.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская и УТ МВД России по ЦФО были установлены двое несовершеннолетних, причастных к вышеуказанному правонарушению, оба 2010 г.р.», — сообщила Волк.