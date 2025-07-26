«Выпал на рельсы»: Невменяемая женщина родила ребёнка в поезде и смыла его в унитаз

26 июля 2025, 19:43

В Казахстане осудили женщину, которая выбросила младенца в унитаз в вагоне поезда

Фото: Istock/stereostok

В Казахстане осудили женщину, которая родила ребёнка в поезде и сбросила его на железнодорожные пути через унитаз. Подробности сообщает транспортная прокуратура страны.