«Выпал на рельсы»: Невменяемая женщина родила ребёнка в поезде и смыла его в унитаз
В Казахстане осудили женщину, которая родила ребёнка в поезде и сбросила его на железнодорожные пути через унитаз. Подробности сообщает транспортная прокуратура страны.
Чрезвычайное происшествие случилось на участке маршрута Караганда – Сортировочная – Сарыбель. По данным следствия, беременная пассажирка поезда почувствовала схватки и побежала в туалет, где родила ребёнка без медицинской помощи. После рождения младенца новоиспечённая мать выбросила его в туалетный сток, откуда ребёнок выпал на рельсы и получил крайне серьёзные травмы. Врачам спасти новорождённого не удалось.
Следователи выяснили, что мать страдает психическим заболеванием и в момент родов у неё было обострение. Знала ли о своём диагнозе сама обвиняемая, не известно. Суд признал женщину невменяемой и назначил ей принудительное лечение в медучреждении. Решение суда ещё не вступило в силу.
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