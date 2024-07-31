В Москве начался суд над генералом ФТС Мурышовым по делу о коррупции

Фото: iStock/Zolnierek
В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно статье, Мурышова обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Кроме того, в его деле также фигурирует директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко. По данным следствия, именно он был посредником Мурышова.
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года, после задержания советника главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. Тогда в его машине сотрудники ФСБ нашли 1,4 миллиона рублей, которые ранее были помечены.
Окороков сразу же решил сотрудничать со следствием и рассказал, что деньги предназначены для Мурышова. Считается, что взятку ему дали некие руководители компаний во избежание дополнительных таможенных проверок.
В феврале 2023 года генерала арестовали, вместе с ним в СИЗО отправили Окорокова и Нестеренко.
Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.
Читайте также:
Суд перенес слушания по делу «крабового короля» Кана
Обвинение запросило по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне
Экс-начальника ЦСКА Барышева осудили на 13 лет за взятки и мошенничество
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года, после задержания советника главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. Тогда в его машине сотрудники ФСБ нашли 1,4 миллиона рублей, которые ранее были помечены.
Окороков сразу же решил сотрудничать со следствием и рассказал, что деньги предназначены для Мурышова. Считается, что взятку ему дали некие руководители компаний во избежание дополнительных таможенных проверок.
В феврале 2023 года генерала арестовали, вместе с ним в СИЗО отправили Окорокова и Нестеренко.
Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.
Читайте также:
Суд перенес слушания по делу «крабового короля» Кана
Обвинение запросило по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне
Экс-начальника ЦСКА Барышева осудили на 13 лет за взятки и мошенничество
Элина Позднякова