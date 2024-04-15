В Москве найден мертвым сын бывшего генпрокурора

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В Москве скончался Денис Степанков, сын бывшего Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова, пишет MK.RU.
Тело мужчины было обнаружено отцом 14 апреля в его квартире на улице Дубнинская. Предполагается, что причиной смерти стали естественные факторы.
По данным телеканала «Звезда», на его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Telegram-канал Mash указывает, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
Денис Степанков занимался работой в сфере юриспруденции. Его отец, Валентин Степанков, занимал должность Генерального прокурора России с 1991 по 1993 годы.
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По данным телеканала «Звезда», на его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Telegram-канал Mash указывает, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
Денис Степанков занимался работой в сфере юриспруденции. Его отец, Валентин Степанков, занимал должность Генерального прокурора России с 1991 по 1993 годы.
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Артем Кузьмин