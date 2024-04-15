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В Москве найден мертвым сын бывшего генпрокурора

Сына экс-генпрокурора Степанкова нашли мертвым в своей квартире
15 апреля 2024, 13:28
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

В Москве скончался Денис Степанков, сын бывшего Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова, пишет MK.RU.
Тело мужчины было обнаружено отцом 14 апреля в его квартире на улице Дубнинская. Предполагается, что причиной смерти стали естественные факторы.

По данным телеканала «Звезда», на его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Telegram-канал Mash указывает, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.



Денис Степанков занимался работой в сфере юриспруденции. Его отец, Валентин Степанков, занимал должность Генерального прокурора России с 1991 по 1993 годы.

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#отец
#мужчины
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Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии за аферы
Экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам колонии
15 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/blinow61

Бывший гендиректор компании Merlion Вячеслав Симоненко приговорен к 22 годам лишения свободы за совершенные аферы. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Хорошевский суд Москвы определил, что наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.

При этом сторона обвинения настаивала на 24-х годах заключения.

Также Симоненко будет обязан выплатить штраф четырем пострадавшим по делу.

Напомним, компания Merlion является одним из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники и мебели. Ее бывший руководитель Симоненко входил в состав ОПГ, которая занималась подлогом и фальсификацией документов, хищением средств, заведомо ложным доносом о совершении преступлений с целью обогащения.

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#деньги
#наказание
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Мать найденных в подвале Петербурга детей-маугли рассказала, как они там оказались
15 апреля 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy

Мать детей, найденных в петербургском подвале, Анастасия Ермолаева заявила, что рассталась с супругом Артуром, но детей не бросала.
Об этом она сообщила RT. По словам женщины, дети жили у бабушки, а экс-супруг попросил забрать их к себе на «работу». Речь шла о том самом подвале, где они просидели четыре месяца.

Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Как рассказала Ермолаева, ей не дали с ними увидеться. При этом сотрудники центра сообщили, что родители не дежурили возле учреждения.

Ермолаева также добавила, что на неё завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На следующий день его закрыли. Оказалось, что мать детей уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Она добавила, что собрала все документы, которые требует опека, чтобы забрать детей, но не хватает одной справки.

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Студентов и преподавателей начали обманывать по новой мошеннической схеме

ВСУ атаковали российское предприятие двумя дальнобойными ракетами Storm Shadow
#россия
#санкт-петербург
#дети
#мать
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Студентов и преподавателей начали обманывать по новой мошеннической схеме
15 апреля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба ГУРБ

Мошенники начали обманывать студентов и преподавателей, используя новую схему. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Они рассылают фишинговые письма под видом приглашения на вымышленные конференции или мероприятия. Самый распространённый метод – предложение опубликовать материал на поддельном сайте конференции за дополнительную плату», – уточнили в ГУРБ.
После оплаты услуг на поддельном сайте жертва остаётся ни с чем. При этом личные данные жертвы могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий, добавили в управлении.

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#мошенники
#студенты
#преподаватель
#гурб
#подмосковье
#московская область
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В афганском Газни вышедших за хлебом россиян задержали вооружённые талибы*
15 апреля 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Phototreat

В афганском городе Газни российские туристы вечером вышли в город за хлебом. На улице их задержали представители движения «Талибан»**, вооружённые автоматами.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале Алексей Мараховец, который вместе с друзьями находится в Афганистане в рамках авторского тура. По его словам, соотечественники дошли до единственного работающего продуктового киоска, купили всё необходимое и направились обратно в сторону отеля. У гостиницы их остановила толпа вооружённых людей.

Как рассказал Александр, талибы* проверили у них паспорта, сверили с фотографиями в своих телефонах. Общались через мальчишку с ресепшн, который, по словам россиянина, «посерел от страха». Оказалось, что выходить из отеля в тёмное время суток запрещено в целях безопасности. Российский турист отметил, что талибы* общались с ними вежливо, с улыбкой.

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* Представитель движения, признанного террористическим и запрещённого в РФ
** Движение признано террористическим и запрещено в РФ
#гостиницы
#турист
#афганистан
#безопасность
#отель
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ВСУ атаковали российское предприятие двумя дальнобойными ракетами Storm Shadow
Власти Бердянска: системы ПВО сбили две дальнобойные ракеты ВСУ Storm Shadow
15 апреля 2024, 12:46

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Две дальнобойные ракеты англо-французского производства Storm Shadow были сбиты над Бердянском в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
ВСУ атаковали российский регион около 11:30 по мск. Минобороны РФ информацию о попытке атаки не комментировало.

По данным агентства ТАСС, целью ВСУ было предприятие, назначение которого не названо. Оба снаряда уничтожено системой ПВО. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Прежде сообщалось, что в Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост.

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#тревога
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#пво
#воздушная тревога
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Под авто экс-сотрудника СБУ Прозорова заложили безоболочное взрывное устройство
15 апреля 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Saharrr

Стал известен тип взрывного устройства, которое было заложено под автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Это так называемая безоболочная бомба.
Как сообщает телеграм-канал Mash, мощность взрывного устройства составляла 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте. Заряд был установлен под водительским сидением.

Взрывное устройство сработало под автомобилем, когда водитель включил зажигание. Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы. В результате взрыва Прозоров получил травму ноги. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконное хранение взрывчатых веществ и покушение на убийство общественно опасным способом. Прокуратура контролирует ход расследования.

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#убийство
#уголовное прокуратура
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#инцидент
#покушение
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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои* обжаловал свой арест
15 апреля 2024, 11:59

Фото: istock / BrianAJackson

В Басманный суд Москвы поступила жалоба на постановление об аресте задержанного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*, сообщает РИА Новости.
Фигурант уголовного дела обжаловал свой арест.

В настоящее время решение по апелляционной жалобе еще не принято.

Напомним, 24-летний уроженец Таджикистана был задержан вечером 23 марта у здания «Крокуса». На требование правоохранителей предъявить документы, Лутфуллои* ответил отказом, затем начал нецензурно выражаться и дерзко себя вести.
Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая.

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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#суд
#арест
#мигрант
#теракт
#рф
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Деятельность пластической клиники Хайдарова приостановлена после смерти пациента
15 апреля 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Akintevs

Следствие продолжает расследование уголовного дела по факту гибели пациента после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Деятельность клиники по решению Следственного комитета РФ приостановлена.
Следователи в настоящее время устанавливают других возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда иным многочисленным пациентам уже получены и проверяются. В целях недопущения продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в клинике IQ Plastique её работа приостановлена, операционные опечатаны.

В феврале в указанной клинике на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал недомогание и снова обратился в медицинское учреждение. В клинике ему провели повторную операцию, однако состояние пациента резко ухудшилось. Его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому, а затем скончался. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#уголовное следователи
#мужчина
#ск рф
#клиника
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Банда геев похитила и изнасиловала 22-летнего москвича
15 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Группа геев-клофелинщиков похитила и изнасиловала молодого человека из Москвы, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось в минувшие выходные. В пятницу вечером 22-летний житель столицы по приглашению знакомого приехал в Люберцы на вечеринку в незнакомую компанию.

После нескольких бокалов алкоголя ему стало плохо. Он постоянно падал и периодически терял сознание. По словам молодого человека, ему сделали два укола, перевезли в другую квартиру, где трое неизвестных изнасиловали его.

Он проснулся на следующий день у себя в квартире. О том, как попал домой, не помнит. Парень вызвал скорую. Врачи госпитализировали его и диагностировали у него травму прямой кишки.

Сейчас молодой человек сдаёт анализы, чтобы выяснить, что именно ему вкалывали. Полиция ищет злоумышленников.

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#россия
#москва
#изнасилование
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