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Японский бизнесмен найден мертвым в Москве

Бездыханное тело японского бизнесмена обнаружили в Москве
04 апреля 2024, 10:53
Фото: Istock/gorodenkoff

Фото: Istock/gorodenkoff

Генерального директора «Ямаха мьюзик», 55-летнего японец Аоки Дзюн нашли мертвым в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Генерального директора «Ямаха мьюзик», 55-летнего японец Аоки Дзюн нашли мертвым в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, его тело нашли в здании на Кутузовском проспекте. Там располагается отель Radisson Royal (экс-гостиница «Украина»).

Японец последние несколько дней не выходил на связь, и его знакомые обратились в полицию. Тело Дзюн нашли 2 апреля днем. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

Помимо поста гендиректора «Ямаха мьюзик», он входил в попечительский совет Московской консерватории.

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В Челябинской области пресекли канал незаконной миграции
04 апреля 2024, 11:12

В Челябинской области задержали 17 человек, которые организовали канал нелегальной миграции об этом сообщает МВД «Медиа».
«По предварительным данным, участники преступной группы оказали содействие в легализации более тысячи иностранных граждан. Они предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого использовались фиктивные медсправки и данные о прохождении необходимых комиссий.

Сейчас сотрудники полиции продолжают расследование с целью выявления всех участников преступной организации. Также идут проверки в местах нахождения мигрантов, чтобы установить законность их пребывания на территории России.

По факту организации канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

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Экс-сотрудника омского предприятия ОПК приговорили к 12 годам колонии за госизмену
04 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Zolnierek

Омский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника омского предприятия оборонно-промышленного комплекса за госизмену и шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Отмечается, что в 2022 году злоумышленник собирал составляющие государственную тайну данные в военной области и пытался установить контакт с представителем иностранного государства для их передачи. По информации источника, цель таких действий заключалась в помощи в переезде на постоянное место жительство в европейскую страну.

Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина был задержан в июне прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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В Москве задержан экс-глава ОВД «Коммунарский» Тургенев за организацию незаконной миграции
В Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский» полковника Тургенева
04 апреля 2024, 10:40

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве силовики задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, сотрудники ФСБ задержали Тургенева 3 апреля. Кроме того, вместе с ним взяли и старшего инспектора отдела по вопросам миграции капитана Магана.

Следствие подозревает, что высокопоставленные сотрудники полиции организовали с коллегами преступную группу. Они фиктивно ставили на учёт иностранных граждан и получали за это деньги. По предварительным данным, они помогли нелегально получить регистрацию более чем тысяче мигрантам. В текущем году Тургенев вышел на пенсию.


По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

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Мумифицированный труп женщины, перемотанный скотчем, нашли на мусорке в Красноярске
Мумифицированный труп женщины нашли на мусорной площадке в Красноярске
04 апреля 2024, 10:22

Фото: iStock/Motortion

В Красноярске на мусорной площадке подростки нашли перемотанный скотчем труп женщины. Об этом пишет Krash Mash.
Согласно сообщению, ребята гуляли между домами на улице 60 лет Октября. На мусорной площадке они заметили замотанный в одеяло объект. Подойдя поближе, подростки поняли, что это труп человека, обёрнутый в плед и замотанный скотчем.

Подростки вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что труп лежит здесь уже давно и даже начал гнить. Местами было видно скелет.

В СК по Красноярску сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить личность погибшей женщины.

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Житель Чехова устроил плантацию конопли в доме своей матери
04 апреля 2024, 09:25

Фото: iStock/Motortion

38-летнего жителя городского округа Чехов задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что мужчина устроил в принадлежащим его матери частном доме в деревне Жальское парник, где выращивал коноплю. Для этого он закупил тепловые лампы, вентиляторы, а также удобрения и семена. Кроме того, он оборудовал место для сушки и хранения растительной массы», — говорится в сообщении.
В ходе обыска полицейские изъяли из парника 169 кустов конопли, а также 21 свёрток с измельчёнными растениями и электронные весы. Лабораторное исследование одного из свёртков показало, что там находится марихуана. Содержимое остальных свёртков будет исследовано в ходе дальнейших разбирательств.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

На время следствия мужчину посадили под домашний арест.

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#наркотики
#чехов
#конопля
#криминал
#полиция
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Разъярённый слон затоптал автомобиль с туристами в Замбии – видео
Разъярённый слон напал на автомобиль с туристами в Замбии, погибла американка
04 апреля 2024, 09:17

Фото: iStock/Wirestock

В Замбии разъярённый слон напал на автомобиль с туристами, погибла 80-летняя американка, ещё пять человек пострадали. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что происшествие произошло в национальном парке «Кафуэ». Слон весом порядка пяти тонн посчитал, что автомобиль может представлять опасность, и атаковал его. Самец погнался за своей целью. В какой-то момент джип застрял на дороге, тогда животное догнало и перевернуло джип с помощью бивней.

На месте погибла 80-летняя гражданка США, еще одного человека в тяжелом состоянии на вертолёте доставили в больницу. Остальные четверо туристов отделались ушибами и испугом.

Руководство парка заявило, что ЧП произошло из-за трагической случайности, а все их гиды опытны и хорошо подготовлены.

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#чп
#опасность
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11-летняя девочка из Первоуральска сама предлагала мальчикам переспать с ней
04 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/juriskraulis

Школьница из Первоуральска, с которой восьмиклассники сняли интимное видео, сама предлагала мальчикам переспать, об этом стало известно E1.RU.
Напомним, ранее в Свердловской области разразился громкий скандал, когда троих восьмиклассников обвинили в изнасиловании 11-летней девочки. Интимное видео с несовершеннолетними обнаружила мать одного из подростков в его телефоне, после чего отнесла кадры в полицию.

После публичной огласки истории на подростков возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Однако, выяснилось, что школьница могла инициировать близость с мальчиками по собственному желанию.

«Антон (имя изменено) уже раз 15 с ней занимался сексом по ее согласию. Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что 11-летняя девочка в подробностях рассказывала, что именно она любит делать в постели.

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#школьники
#подростки
#секс
#уголовное дело
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Суд арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию
Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины предъявили обвинение
04 апреля 2024, 08:57

Фото: iStock/Rawf8

Фигуранту дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию предъявили обвинение, передает РИА Новости.
Сообщается, что злоумышленник арестован на два месяца. По данным источника, у мужчины есть несколько гражданств.

Напомним, 2 апреля сотрудники ФСБ пресекли канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб.

Канал контрабандного ввоза пролегал с Украины через страны Европейского союза. Объема взрывчатого вещества хватило бы для того, чтобы взорвать пятиэтажный дом.

Ранее сообщалось, что в арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
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#сотрудники
#дома
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Стены в «Крокусе» были отделаны горючими материалами
Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать быстрому распространению огня
04 апреля 2024, 08:03

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.
«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — говорится в сообщении.

Кроме того, материалы отделки «Крокуса» очень токсичны при горении и выделяют много ядовитого дыма.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют всю информацию, а также анализируются документы и сертификаты качества.

По словам очевидцев трагедии, после поджога огонь очень быстро распространился почти на всю стену. Кроме того, они утверждают, что здание не было как следует оборудовано системами противопожарной безопасности. Адвокат пострадавших подал заявление в СК на владельцев комплекса.

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