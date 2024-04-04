Японский бизнесмен найден мертвым в Москве

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Генерального директора «Ямаха мьюзик», 55-летнего японец Аоки Дзюн нашли мертвым в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, его тело нашли в здании на Кутузовском проспекте. Там располагается отель Radisson Royal (экс-гостиница «Украина»).
Японец последние несколько дней не выходил на связь, и его знакомые обратились в полицию. Тело Дзюн нашли 2 апреля днем. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.
Помимо поста гендиректора «Ямаха мьюзик», он входил в попечительский совет Московской консерватории.
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