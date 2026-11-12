В Москве напали на контролера — видео

12 ноября 2026, 13:00

В Москве сняли на видео момент нападения на контролера

Видео: телеграм/@DtRoad

Люблинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Шамилю Саидову по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.