В Москве напали на контролера — видео
Видео: телеграм/@DtRoad
Люблинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Шамилю Саидову по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.
Мужчина, ранее судимый и находившийся на испытательном сроке, получил три года и шесть месяцев лишения свободы. По данным ведомства, инцидент произошёл после того, как спутница Саидова не оплатила проезд.
Контролёр ГКУ «Организатор перевозок» вместе с ней вышла на остановке и выписала штраф. В этот момент к ним подошёл Саидов, повёл себя агрессивно и дважды ударил контролёра по лицу.
В Дептрансе подчеркнули, что нападения на сотрудников при исполнении не остаются без последствий. Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы с учётом того, что мужчина ранее уже был судим и находился на испытательном сроке.
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