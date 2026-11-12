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В Москве напали на контролера — видео

В Москве сняли на видео момент нападения на контролера

Видео: телеграм/@DtRoad

Люблинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Шамилю Саидову по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.



Мужчина, ранее судимый и находившийся на испытательном сроке, получил три года и шесть месяцев лишения свободы. По данным ведомства, инцидент произошёл после того, как спутница Саидова не оплатила проезд.

Контролёр ГКУ «Организатор перевозок» вместе с ней вышла на остановке и выписала штраф. В этот момент к ним подошёл Саидов, повёл себя агрессивно и дважды ударил контролёра по лицу.

В Дептрансе подчеркнули, что нападения на сотрудников при исполнении не остаются без последствий. Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы с учётом того, что мужчина ранее уже был судим и находился на испытательном сроке.

Никита Кротов

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