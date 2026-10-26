В Москве на Киевском шоссе временно перекрыли движение — Дептранс
На Киевском шоссе в столице ввели временное ограничение проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что речь идет о движении в сторону центра. Других подробностей не приводится.
«Движение временно закрыто на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки», — говорится в посте.Ранее под Калининградом водитель и два пассажира пострадали в ДТП. Повреждения получили водитель и два пассажира французской машины. Детали аварии устанавливаются.
Кроме того, в Москве на МКАД грузовик опрокинулся и перекрыл движение. Подробности — в нашем материале.