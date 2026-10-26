В Москве на Киевском шоссе временно перекрыли движение — Дептранс

26 октября 2026, 17:33

Фото: istockphoto/z1b

На Киевском шоссе в столице ввели временное ограничение проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».





Уточняется, что речь идет о движении в сторону центра. Других подробностей не приводится.





«Движение временно закрыто на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки», — говорится в посте.