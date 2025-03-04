Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)
Российскому футболисту Вячеславу Малафееву 4 марта исполнилось 46 лет. Вратарь петербургского клуба «Зенит» встроил блестящую карьеру в футболе, только в последнее время публика все чаще говорит о его личной жизни, нежели о спортивных успехах. Подробности читайте в материале «Радио 1».
На пути к славе
Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)
4 марта 1979 года в городе на Неве родился будущий футболист — Малафеев. С шести лет он начал заниматься в спортивной школе «Смена», а после её окончания получил приглашение в основную команду города.
В составе «Зенита» Вячеслав Малафеев дебютировал в 1999 году в матче против «Алании». Вместе с командой из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. В 2008 году он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Его трижды признавали лучшим вратарём года, он сыграл 177 матчей на ноль и провёл 29 матчей за сборную страны. В мае 2016 года, в возрасте 37 лет, он завершил спортивную карьеру и стал владельцем агентства недвижимости.
Смерть первой жены
Марина Безбородова (Фото: скриншот Новости ТК Россия 1)
Первой супругой Малафеева стала Марина Безбородова. Пару познакомили общие друзья, как оказалось, у молодых людей было много общего, в том числе футбол. Марина была дочкой футболиста Юрия Безбородова и сестрой известного российского арбитра Владислава Безбородова. В 2001 году влюбленные сыграли свадьбу, а через 3 года на свет появилась дочка Ксения, а затем и сын Максим.
После рождения детей Марина какое-то время была домохозяйкой, а после занялась продюсерской деятельностью и открыла центр «Малафеева продакшн». Яркая и амбициозная женщина очень любила дорогие авто. Важно отметить, что Вячеслав поддерживал хобби и увлечения своей супруги и дарил ей автомобили. Марина любила скорость, и после рождения дочери она получила от мужа автомобиль Infinity FX35. А через несколько лет он преподнёс ей синий «Бентли».
17 марта 2011 года жена Малафеева возвращалась с дня рождения своего близкого друга, солиста группы «М-16» Игоря Хазраткулова вместе с солистом коллектива Дмитрием Рыбаковым. На высокой скорости автомобиль «Бентли» потерял управление, вылетел на обочину и врезался в большой рекламный щит. Машина перевернулась и столкнулась с деревом. Марина погибла на месте, а сам певец чудом остался жив, поскольку был пристёгнут.
В ходе расследования, проведённого следственным управлением Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было установлено, что женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В связи с отсутствием состава преступления уголовное дело было прекращено.
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Скандал с Губерниевым
Известие о смертельном ДТП не обошлось без слухов. Ходили слухи, что у Марины был роман с солистом группы «М-16». Также говорили, что она села за руль сильно пьяной, а ещё — что она нарушила как минимум три правила дорожного движения, превысив скорость и не соблюдая боковой интервал.
Сплетни оставались бы сплетнями, если бы Дмитрий Губерниев вместе с комментатором Дмитрием Градиленко не озвучили их в эфире центрального матча тура. Обозреватели забыли выключить микрофоны и не стеснялись делиться слухами о смерти Малафеевой. По итогу Малафеев подал на Губерниева в суд и получил компенсацию за моральный вред.
Второй брак с диджеем Екатериной
Екатерина Комякова и Вячеслав Малафеев с детьми (Фото: Instagram*@malafeev16ru)
Спустя год после трагедии Малафеев женился на диджее Екатерине Комяковой. В 2013 году у Малафеева и его возлюбленной родился сын, которого они назвали Алекс. А через год пара объявила о том, что Екатерина официально стала приёмной матерью для Ксюши и Максима. Брак продержался 12 лет, после чего в 2023 году пара официально объявила о разводе.
Проблемы с дочерью
Смерть мамы отразилась на состоянии Ксении Малафеевой. Уже к 11 годам у малышки диагностировали анорексию, в связи с чем она вынуждено проходила лечение в психиатрической клинике. Состояние стабилизировали, но в 2020 году дочь футболиста была задержана по подозрению в распространении наркотических веществ. Вина была доказана, и суд вынес решение о четырёх годах лишения свободы условно. Малафеева избежала реального срока благодаря своему возрасту. После скандала с наркотиками Ксения отправилась в реабилитационный центр.
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Елена Генералова