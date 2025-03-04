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Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Российскому футболисту Вячеславу Малафееву 4 марта исполнилось 46 лет. Вратарь петербургского клуба «Зенит» встроил блестящую карьеру в футболе, только в последнее время публика все чаще говорит о его личной жизни, нежели о спортивных успехах. Подробности читайте в материале «Радио 1».


На пути к славе


Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

4 марта 1979 года в городе на Неве родился будущий футболист — Малафеев. С шести лет он начал заниматься в спортивной школе «Смена», а после её окончания получил приглашение в основную команду города.

В составе «Зенита» Вячеслав Малафеев дебютировал в 1999 году в матче против «Алании». Вместе с командой из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. В 2008 году он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Его трижды признавали лучшим вратарём года, он сыграл 177 матчей на ноль и провёл 29 матчей за сборную страны. В мае 2016 года, в возрасте 37 лет, он завершил спортивную карьеру и стал владельцем агентства недвижимости.

Смерть первой жены


Марина Безбородова (Фото: скриншот Новости ТК Россия 1)

Первой супругой Малафеева стала Марина Безбородова. Пару познакомили общие друзья, как оказалось, у молодых людей было много общего, в том числе футбол. Марина была дочкой футболиста Юрия Безбородова и сестрой известного российского арбитра Владислава Безбородова. В 2001 году влюбленные сыграли свадьбу, а через 3 года на свет появилась дочка Ксения, а затем и сын Максим.

После рождения детей Марина какое-то время была домохозяйкой, а после занялась продюсерской деятельностью и открыла центр «Малафеева продакшн». Яркая и амбициозная женщина очень любила дорогие авто. Важно отметить, что Вячеслав поддерживал хобби и увлечения своей супруги и дарил ей автомобили. Марина любила скорость, и после рождения дочери она получила от мужа автомобиль Infinity FX35. А через несколько лет он преподнёс ей синий «Бентли».

17 марта 2011 года жена Малафеева возвращалась с дня рождения своего близкого друга, солиста группы «М-16» Игоря Хазраткулова вместе с солистом коллектива Дмитрием Рыбаковым. На высокой скорости автомобиль «Бентли» потерял управление, вылетел на обочину и врезался в большой рекламный щит. Машина перевернулась и столкнулась с деревом. Марина погибла на месте, а сам певец чудом остался жив, поскольку был пристёгнут.

В ходе расследования, проведённого следственным управлением Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было установлено, что женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В связи с отсутствием состава преступления уголовное дело было прекращено.

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Скандал с Губерниевым


Известие о смертельном ДТП не обошлось без слухов. Ходили слухи, что у Марины был роман с солистом группы «М-16». Также говорили, что она села за руль сильно пьяной, а ещё — что она нарушила как минимум три правила дорожного движения, превысив скорость и не соблюдая боковой интервал.

Сплетни оставались бы сплетнями, если бы Дмитрий Губерниев вместе с комментатором Дмитрием Градиленко не озвучили их в эфире центрального матча тура. Обозреватели забыли выключить микрофоны и не стеснялись делиться слухами о смерти Малафеевой. По итогу Малафеев подал на Губерниева в суд и получил компенсацию за моральный вред.

Второй брак с диджеем Екатериной


Екатерина Комякова и Вячеслав Малафеев с детьми (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Спустя год после трагедии Малафеев женился на диджее Екатерине Комяковой. В 2013 году у Малафеева и его возлюбленной родился сын, которого они назвали Алекс. А через год пара объявила о том, что Екатерина официально стала приёмной матерью для Ксюши и Максима. Брак продержался 12 лет, после чего в 2023 году пара официально объявила о разводе.

Проблемы с дочерью


Смерть мамы отразилась на состоянии Ксении Малафеевой. Уже к 11 годам у малышки диагностировали анорексию, в связи с чем она вынуждено проходила лечение в психиатрической клинике. Состояние стабилизировали, но в 2020 году дочь футболиста была задержана по подозрению в распространении наркотических веществ. Вина была доказана, и суд вынес решение о четырёх годах лишения свободы условно. Малафеева избежала реального срока благодаря своему возрасту. После скандала с наркотиками Ксения отправилась в реабилитационный центр.


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Евсеев может пропустить нынешний сезон по состоянию здоровья
04 марта 2025, 13:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем и может вовсе пропустить нынешний сезон.
По данным Metaratings.ru, у Евсеева произошло защемление нерва на руке. Спортсмену потребуется реабилитация. Есть риски, что он вовсе не сыграет в текущем сезоне.

Последний раз Евсеев появился на льду 6 февраля на матче с «Автомобилистом», который завершился со счетом 4:1 в пользу казанцев.

В сезоне-2024/25 Евсеев отыграл 38 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ и 2 (1 1) очка при показателе полезности « 2».
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» набрал 78 очков в 61 матче и находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 марта с «Автомобилистом». Игра пройдет в Казани в 19.30 (мск).

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#реабилитация
#кхл
#матч
#игра
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Бикрев оценил свои шансы досрочно победить Сарнавского
Бикрев: у меня есть шансы досрочно победить Сарнавского
04 марта 2025, 12:17

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев считает, что у него есть шанс досрочно одолеть своего соперника Александра Сарнавского. Своим мнением спортсмен поделился с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Сарнавский заслужил вторую встречу. У Сани большая история. Шансы (на досрочную победу у меня) есть. Мы оба изменились, и я совсем другой. Поэтому получится абсолютно другой бой», — сказал собеседник.
Бикрев подчеркнул, что несмотря на свое поражение в первом бою с Сарнавским, никогда не просил реванша.

«Считаю, что не он выиграл, а было мое упущение», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, кто получил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

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«Шьёт и шьёт!»: форвард ЦСКА Мингачёв о шайбах Овечкина
Мингачёв считает, что с бросками Овечкина можно играть до 45 лет
04 марта 2025, 12:03

Фото: istockphoto/shironosov

С бросками хоккеиста Александра Овечкина можно играть до 45-летнего возраста. Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru выразил его коллега из ЦСКА Тахир Мингачёв.
«С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьёт и шьёт, с любой позиции! Вратари не могут его просчитать, ему всё по силам», — прокомментировал бомбардир «Армейцев».
Овечкину сейчас 39 лет, в СМИ активно обсуждается его приближение к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

А что касается самого Мингачёва, 23-летний игрок в нынешнем сезоне отметился в 16 матчах с одной результативной передачей.

Ранее бомбардир «Трактора» Никита Коростелёв поделился планами на сезон.

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#мир
#россия
#спорт
#хоккей
#футбол
#цска
#новости
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«Хотим продать»: Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для Хесуса Медины
Московский «Спартак» намерен досрочно расторгнуть контракт с Хесусом Мединой
03 марта 2025, 16:14

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для крайнего полузащитника из Парагвая Хесуса Медины. Руководство столичного коллектива твёрдо намерено продать игрока.
Однако 27-летний вингер останется в составе «красно-белых» как минимум до окончания сезона 2024/25, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Соглашение же с ним действует до июня 2026 года. По информации издания, на парагвайца претендовали два бразильских клуба, в том числе известный «Ботафого», и один клуб из Аргентины.

Напомним, «Спартак» выкупил контракт Медины у ЦСКА в июле 2023 года за шесть миллионов евро. За новый клуб футболист провёл 53 матча в разных турнирах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

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«Хотим выиграть конференцию»: Форвард «Трактора» Коростелёв рассказал о планах на сезон
03 марта 2025, 15:15

Фото: istockphoto/vchal

В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом» из Казани со счётом 3:2. Впечатлениями от этой игры и планов команды на окончание «гладкого» турнира перед плей-офф поделился нападающий уральского клуба Никита Коростелёв.
В игре, проходившей в Челябинске на «Трактор Арене», форвард отметился дублем, напоминает портал Metaratings.ru. Ещё одну шайбу забросил его партнёр по звену нападения Кадейкин, которому Коростелёв отдал голевую передачу. У проигравших казанцев голами отметились нападающий Илья Сафонов и защитник Степан Фальковский. На вопрос, важно ли для команды выиграть Восточную конференцию, герой матча с «Ак Барсом» ответил утвердительно.

«Да, это важно для нас, это будет большой шаг. Мы на 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника в первом раунде плей-офф? Ни в коем случае, нам всё равно, с кем играть», — сказал Коростелёв.

Имеющий опыт игры в североамериканских низших лигах, но не сумевший пробиться в НХЛ, нападающий признался, что следит за дебютным сезоном в ведущей лиге мира Матвея Мичкова. Он в курсе, что главная российская молодая звезда возглавляет список бомбардиров среди новичков. Коростелёв назвал Матвея «большим молодцом» и пожелал ему удачи за океаном.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками после 61 игры., опережая идущий вторым «Автомобилист» на пять баллов.

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