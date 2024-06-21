Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве назвали число пострадавших во время урагана

В Москве назвали число пострадавших во время урагана

Экстренные службы: 35 человек пострадали во время урагана в Москве
21 июня 2024, 10:04
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве во время урагана, который произошел накануне, пострадали 35 человек. Об этом сообщили в столичных экстренных службах, пишет РИА Новости.
Отмечается, что еще двое граждан получили несовместимые с жизнью травмы. В ведомстве добавили, что в столице оказалось повалено более 700 деревьев, свыше 300 автомобилей получили повреждения.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением.



Напомним, вчера, 20 июня, ураган накрыл Москву. В столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В городе были сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

Читайте также:

Стало известно о новой жертве урагана в Москве

В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов

Стало известно, почему на Москву обрушились ливни и смерчи
#ран
#дороги
#ветер
#травмы
#москва
#непогода
Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие
Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области
21 июня 2024, 09:30

Фото: iStock/BogdanV

Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что вчера, 20 июня, «Робинсон 66» вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались более суток.

Сегодня, 21 июня, вертолёт обнаружили в глухой тайге. Согласно информации источника, погиб пилот судна и пассажиры.

Уточняется, что вертолет выполнял полет из города Зея в Джелтулак и принадлежал Зейскому лесоперерабатывающему комбинату. В настоящее время причины катастрофы устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия

Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

Супруги, убившие девочку под Новосибирском, снимали издевательства на видео
#пилот
#поиски
#вертолёт
#площадки
#погибший
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия
Rai: при взрыве на заводе алюминия в Больцано пострадали не менее шести человек
21 июня 2024, 09:23

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. Об этом сообщает телеканал Rai.
Уточняется, что в результате происшествия пострадали не менее шести человек. Один из пострадавших в критическом состоянии находится в реанимационном отделении.

Еще четыре человека госпитализированы в ожоговые центры в Милане, Вероне и в немецком городе Мурнау. О причинах взрыва не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Возгорание произошло в деревне Степаньково.

Читайте также:

В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины

В яхт-клубе в Мытищах загорелся ангар с лодками

Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
#человек
#происшествия
#сотрудники
#взрыв
#италия
#пострадавший
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках задержали мужчину, ударившего ножом собаку
21 июня 2024, 09:20

Фото: iStock/RamonCast

Мужчину, ударившего ножом собаку в магазине в Химках и угрожавшего покупателям, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в торговом помещении на улице Академика Грушина. Злоумышленник ранил лежавшую на полу собаку и угрожал ножом посетителям магазина. Раненую собаку очевидцы отвезли в ветеринарную клинику», — говорится в сообщении.
Полиция установила личность нападавшего: им оказался 37-летний местный житель. Его задержали по месту проживания. При личном досмотре у него нашли четыре ножа, шесть перцовых баллончиков, пневматический пистолет с металлическими пулями и мобильные телефоны.

В отделении задержанный рассказал, что ранил собаку, так как почувствовал от неё угрозу.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступным эпизодам.

Читайте также:

Арестован глава WorldSkills Russia: Роберта Уразова подозревают в мошенничестве

В Москве за взятки осудят высокопоставленных генералов МВД Петербурга

В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с КНР районах
#химки
#собака
#криминал
#животное
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестован глава WorldSkills Russia: Роберта Уразова подозревают в мошенничестве
ТАСС: Арестовали главу и руководителя аппарата WorldSkills Russia
21 июня 2024, 06:36

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.
«Ходатайство об аресте Уразова также поступило в суд», — сказали изданию в суде.
Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство России, но в государстве продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», который бил создан в 2020 году.

Роберт Уразов возглавил WorldSkills Russia в 2014 году. Ранее он занимал должность помощника министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

#суд
#россия
#worldskills
#ук
#worldskills russia
#соревнования
#наказание
#рф
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве за взятки осудят высокопоставленных генералов МВД Петербурга
«Ъ»: группу бывших генералов из полиции Петербурга судят за взятки
21 июня 2024, 06:21

Фото: istock / Elena Horrmann

Группу отстраненных от службы генералов из руководства полиции по Санкт-Петербургу судят за взятки в размере десятков миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы Басманного суда Москвы.
Экс-помощника главы МВД, начальника петербургского главка министерства Сергея Умнова и троих его подчиненных на высоких должностях обвиняют в получении взяток в размере 64,6 млн рублей.

Вместе с бывшими правоохранителями на скамье подсудимых оказались также бизнесмены, которые утверждают, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Бизнесмены говорят, что так якобы вносили лепту в борьбу с преступностью.

В свою очередь, следствие уверено, что гендиректора и владельцы фирм за взятки получали возможность арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД. Там им давали «эксклюзивное» право на проведение платных автотехнических экспертиз.

Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

#мвд
#следствие
#фонд
#нко
#право
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с КНР районах
ФСБ: В Приморье задержан мужчина, призывавший к захвату власти на границе с КНР
21 июня 2024, 05:31

Фото: istock / irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, призывавшего к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, граничащих с Китаем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
По данным ведомства, россиянина задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Гражданин публично обращался к жителям приграничных гордов и сёл с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.

Ранее СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

#дело
#уголовное дело
#фсб
#ук
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодарском крае прозвучал десяток взрывов
Shot: Более десяти взрывов прогремело в Краснодарском крае
21 июня 2024, 02:29

Фото: istock / aapsky

Более десяти раз в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае были слышны звуки взрывов. Как сообщает Телеграм-канал Shot, о взрывах также сообщают жители Ейска.
По предварительным данным, сейчас ПВО отражает массированную атаку БПЛА, уже успешно ликвидировано несколько воздушных целей.

Как сообщили изданию местные жители, первые взрывы в Афипском прогремели около 1:40 ночи, до этого был слышен характерный звук пролёта беспилотника. После серии громких хлопков начался пожар в районе местной ТЭЦ. Сведений о пострадавших нет.

Также отметим, что официальной информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

#пожар
#бпла
#взрывы
#тэц
#жители
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался актёр Дональд Сазерленд, известный по фильму «Голодные игры»
20 июня 2024, 23:53

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Канадский актер Дональд Сазерленд скончалась в возрасте 88 лет.
«С тяжелым сердцем я хочу сообщить вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер», — написал сын актера Кифер в Х (ранее Twitter).
Как сообщает портал Deadline, актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд стал популярен благодаря работе в кинофильме «Военно-полевой госпиталь», вышедшей в 1970 году. Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».

В 2018 году Сазерленд получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Ранее стало известно, что Актер Леонид Гусаров погиб в ходе спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно о новой жертве урагана в Москве

В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона

У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

#актёр
#портал
#отец
#болезни
#госпиталь
#twitter
#игры
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели нашли тело утонувшей в Черном море девушки
Найдено тело девушки, которую унесло в Черное море
20 июня 2024, 23:40

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Сотрудники МЧС обнаружили тело девушки, которую унесло во время шторма в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», – сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 20-летняя девушка вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но выйти в итоге смог только парень.



Такое же происшествие случилось несколько дней назад в Одессе. Там девушку, которая служила в полиции, прямо во время фотосессии смыло в море во время шторма. Её тело нашли через несколько дней.

Читайте также:
В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей

Стало известно о новой жертве урагана в Москве

Убитые люди и перевернутые машины: последствия смерча и урагана в Москве и области, число жертв, видео
#мчс
#трагедия
#смерть
#чёрное море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф