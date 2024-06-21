В Москве назвали число пострадавших во время урагана

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В Москве во время урагана, который произошел накануне, пострадали 35 человек. Об этом сообщили в столичных экстренных службах, пишет РИА Новости.
Отмечается, что еще двое граждан получили несовместимые с жизнью травмы. В ведомстве добавили, что в столице оказалось повалено более 700 деревьев, свыше 300 автомобилей получили повреждения.
Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением.
Напомним, вчера, 20 июня, ураган накрыл Москву. В столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В городе были сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.
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Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением.
Напомним, вчера, 20 июня, ураган накрыл Москву. В столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В городе были сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.
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Екатерина Коршунова