Электропоезд столкнулся с грузовиком на переезде в Ярославской области

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Электропоезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Ярославской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В транспортной прокуратуре уточнили, что сошла одна колесная пара состава.
«По предварительным данным, 15 марта на перегоне Ваулово — Чебаково (308-й км, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем «Камаз», который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал», — добавили в ведомстве.В настоящее время проводится проверка. Перед этим стало известно о гибели четырех человек в результате массового ДТП с четырьмя машинами в Рязанской области.
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Никита Кротов