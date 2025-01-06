МЧС: Четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве, погиб человек

Видео: МЧС России
В деревне Летово в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
По информации МЧС Москвы, возгорание охватило четыре бытовки. На место происшествия были оперативно направлены 27 пожарных и шесть единиц техники.
По предварительным данным, внутри одной из бытовок находился человек, который не смог выбраться. Обстоятельства инцидента расследуются.
Пожар удалось ликвидировать, однако причина возгорания пока устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Из проживающих в нем пожилых людей пострадали все, большинство погибло.
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По предварительным данным, внутри одной из бытовок находился человек, который не смог выбраться. Обстоятельства инцидента расследуются.
Пожар удалось ликвидировать, однако причина возгорания пока устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Из проживающих в нем пожилых людей пострадали все, большинство погибло.
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Мария Моисеева