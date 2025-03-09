В Смоленской области подросток провалился под лед и погиб

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Двое подростков провалились под лед во время прогулки по водохранилищу в Рославле в Смоленской области. Один из них умер, второй госпитализирован. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.
«Сегодня в следственные органы поступило сообщение о том, что во время прогулки по водохранилищу в городе Рославле двое несовершеннолетних провалились под лед. <...> В ходе проведенных поисковых работ тело второго несовершеннолетнего было извлечено из водоема. Видимых телесных повреждений при осмотре не обнаружено», — обратили внимание в СК.
В пресс-службе уточнили, что один из детей спасся благодаря местным жителям. Несовершеннолетнего госпитализировали и сейчас оказывают нужную медицинскую помощь.
Для установления точной причины смерти второго ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).
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