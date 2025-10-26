В Москве несколько десятков человек доставили в полицию после массовой драки

26 октября 2025, 14:58

МВД: после конфликта в ЖК «Прокшино» более 80 человек доставили в полицию

Фото: iStock/???? ??????

Более 80 человек доставлены в отделения полиции после массовой драки на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.