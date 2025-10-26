В Москве несколько десятков человек доставили в полицию после массовой драки
Более 80 человек доставлены в отделения полиции после массовой драки на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
На текущий момент 19 человек, доставленных в полицию, признаны причастными к преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила Волк.
По ее словам, правоохранительные органы рассматривают возможность лишения российского гражданства двух лиц, которые ранее получили его. Волк отметила, что в отношении 65 злоумышленников составлены протоколы об административных правонарушениях по различным статьям КоАП РФ. Кроме того, некоторых из задержанных могут депортировать.
Напомним, массовая драка произошла на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве 25 октября. В потасовке участвовали мигранты, которые применяли арматуру и дорожные знаки в качестве оружия.
