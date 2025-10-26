«Отказалась разделать курицу»: Россиянин снял кожу с жены и попытался расчленить

26 октября 2025, 13:28

В Свердловской области мужчина убил жену из-за бытового конфликта

Фото: Istock/tiero

В Свердловской области мужчина убил жену ножом и попытался расчленить её тело после ссоры из-за разделки курицы. Через пять дней он самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.