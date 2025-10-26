«Отказалась разделать курицу»: Россиянин снял кожу с жены и попытался расчленить
В Свердловской области мужчина убил жену ножом и попытался расчленить её тело после ссоры из-за разделки курицы. Через пять дней он самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в частном доме в городе Березовском. Супруг попросил жену разделать курицу для супа, но она отказалась. Этот отказ привёл мужчину в ярость.
В состоянии аффекта он нанёс женщине смертельные ножевые ранения, а затем предпринял попытку расчленить тело. Однако он смог лишь снять кожу с верхней части туловища и прекратил дальнейшие действия.
После этого убийца спрятал тело в сарае на территории домовладения. Спустя пять дней он сам пришёл в отделение полиции и заявил о преступлении. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
