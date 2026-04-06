В Москве обманутый мошенниками подросток выбросил из окна 40 тысяч долларов
В Москве подросток под влиянием мошенников выбросил из окна квартиры 40 тысяч долларов, принадлежавших его матери. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, все произошло 4 апреля в Перово, когда 17-летний парень приехал в гости к матери. Он пожаловался ей на самочувствие и сказал, что пойдет спать. Позже женщине пришло сообщение от неизвестного с фотографией ее домашнего сейфа. Злоумышленник поинтересовался, не хочет ли она вернуть свои деньги.
Когда россиянка проверила тайник, сбережений на месте не оказалось. Подросток признался родительнице, что его обманули: пока она была занята на кухне, он сложил купюры в сумку и выбросил в окно, где их уже ждал аферист.
Пострадавшая обратилась в полицию. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
