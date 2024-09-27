Росгвардия и ФСБ нашли в ЛНР два тайника ВСУ с оружием и боеприпасами

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Военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ обнаружили на территории Луганской Народной Республики два крупных тайника ВСУ. Там хранились оружие и боеприпасы.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, в двух схронах, оставленных украинскими военными, были обнаружены автомат Калашникова, два гладкоствольных ружья, подствольный гранатомёт и семь выстрелов к нему, 45 гранат различной модификации, четыре миномётных мины и около тысячи патронов для крупнокалиберного пулемёта.
Также в тайниках были найдены более двух килограммов тротила, столько же пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства для подготовки и осуществления взрывов и более десяти тысяч патронов к различному стрелковому оружию.
Первый схрон был обнаружен в подвале заброшенного здания на окраине населённого пункта. После тщательного обследования прилегающей территории неподалёку в одной из хозяйственных построек обнаружили и второй тайник, более крупный.
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Также в тайниках были найдены более двух килограммов тротила, столько же пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства для подготовки и осуществления взрывов и более десяти тысяч патронов к различному стрелковому оружию.
Первый схрон был обнаружен в подвале заброшенного здания на окраине населённого пункта. После тщательного обследования прилегающей территории неподалёку в одной из хозяйственных построек обнаружили и второй тайник, более крупный.
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Александр Бойцов