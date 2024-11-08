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В Мариуполе найден схрон с боеприпасами украинских диверсантов

ФСБ обнаружила крупный тайник с оружием ВСУ в Мариуполе
Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

В Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием, оставленный ВСУ.
Как сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова, схрон со взрывными устройствами был подготовлен украинскими националистами при отступлении, чтобы использовать его для диверсий.

Среди найденного арсенала — 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к гранатометам, семь гранат, две мины и 360 патронов.



Все боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на полигоне специалистами международного противоминного центра ВС РФ.

ФСБ проводит дополнительные мероприятия для выявления причастных к созданию схрона.

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На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ с фронта
The Economist: дезертирство достигает 20% в рядах ВСУ
08 ноября 2024, 04:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа. Как пишет британский The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе, уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.
Издание отмечает, что падение доверия между обществом, армией и политическим руководством мешает Украине пополнять ряды новобранцами — удается набрать лишь две трети от планируемого количества.

По словам источников, боевой дух особенно подорван на самых трудных участках фронта.

The Economist также сообщает, что, хотя Украине пока хватает оружия и боеприпасов, через полгода она может столкнуться с дефицитом ресурсов и новобранцев.

Издание указывает на растущее разочарование окружения Зеленского в политике администрации Байдена, которая медлит с поставками вооружения и избегает эскалации конфликта с Россией.

В Киеве надеются, что возможное возвращение Дональда Трампа к власти приблизит завершение конфликта на более выгодных для Украины условиях.

Пока ни Трамп, ни Москва не озвучили конкретных условий для прекращения боевых действий.

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Путин рассказал о двух крупных группах ВСУ в блокаде на Купянском направлении
Путин сообщил о блокировке группировок ВСУ численностью 15 тыс. под Купянском
08 ноября 2024, 00:42

Фото: iStock/zabelin

Президент России Владимир Путин сообщил, что на Купянском направлении в окружении российских войск находятся две группировки ВСУ общей численностью около 15 тыс. человек: одна из них, насчитывающая 10 тыс., заблокирована у водохранилища, а другая, численностью 5 тыс., окружена под Купянском.
По словам Путина, украинские военные пытаются навести понтонные переправы для эвакуации, но российская артиллерия их уничтожает.

Путин также подчеркнул, что на этом направлении ВСУ несут значительные потери. На пленарной сессии форума «Валдай» он отметил, что в Курской области потери украинских войск за три месяца боевых действий превысили 30 тысяч человек.

Президент считает, что удерживать позиции в этом регионе Киеву приказано «любой ценой» по указанию «из-за океана» до выборов в США.

Кроме того, в октябре президент упоминал, что часть подразделений ВСУ в Курской области, численностью около 2 тыс. человек, была окружена и блокирована, однако управление войсками у украинской стороны оказалось нарушено, что затрудняет их действия.

На этой неделе Путин заверил, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от присутствия украинских военных.

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#сша
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#владимир путин
#президент
#всу
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ВСУ получили приказ из-за океана держать Курскую область любой ценой
Путин: Киев удерживает позиции в Курской области ради выборов в США
08 ноября 2024, 00:23

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что украинские войска удерживаются в Курской области по приказу, полученному от западных союзников. По его словам, Киеву приказано любой ценой оставаться в регионе до выборов президента США, чтобы продемонстрировать эффективность усилий американской администрации.
Путин подчеркнул, что удержание позиций ВСУ в Курской области не имеет военных оснований и продиктовано политическими мотивами.

С начала августа украинские силы начали массированную атаку на Курскую область, вызвав значительные потери среди мирного населения.

По словам уполномоченного по правам человека Владимира Фирсова, около 100 жителей приграничья погибли из-за боевых действий, и продолжается эвакуация жителей на безопасные территории. На территории Курской области введен режим ЧС федерального характера.

По данным Минобороны России, с начала боев на курском направлении ВСУ потеряли более 30 тысяч военнослужащих и 185 танков. Путин назвал это трагедией для украинского народа и армии, отметив, что за три месяца потери украинской стороны превысили потери за весь прошлый год.

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#сша
#владимир путин
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#минобороны
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Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области
Путин: потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек
08 ноября 2024, 00:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских войск в Курской области превысили 30 тысяч человек.

«Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные», — отметил президент.
По его словам, за последние три месяца боевых действий потери украинских войск оказались больше, чем за весь прошлый год для киевского режима. Путин уточнил, что украинская сторона продолжает обстреливать в том числе гражданские объекты, проводя неизбирательные атаки.

Ранее президент заявлял, что действия киевского режима в Курской области носят провокационный характер. Он также подчеркнул, что Россия готова ответить на эти угрозы и что все намеченные цели будут достигнуты.

В Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции (КТО).

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#россия
#владимир путин
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Выяснилось, в каком случае США поддержат Зеленского
Госдеп: США поддержат Зеленского, если он вступит в переговоры с Россией
07 ноября 2024, 22:55

Владимир Зеленский

Вашингтон намерен оказать поддержку Владимиру Зеленскому, если тот вступит в переговоры с Москвой по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
«Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим», — сказал американский дипломат на брифинге.
Он добавил, что американские власти не навяжут Зеленскому определенные сроки начала мирного диалога с Россией.

«Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия», — заключил Миллер.
Перед этим президент России Владимир Путин оценил слова своего коллеги Дональда Трампа об украинском кризисе. Также оценку планам Трампа дал Зеленский.

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#сша
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#россия
#война
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Глава РФ Путин: слова Трампа о кризисе на Украине заслуживают внимания
07 ноября 2024, 22:37

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

То, что говорит новоизбранный президент США Дональд Трамп о кризисе на Украине, как минимум заслуживает внимания, заявил в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин.
«То, что было сказано (Трампом. — прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — произнес Путин.
Ранее глава государства поздравил своего американского коллегу с избранием на пост хозяина Белого дома.

Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было завершить конфликт на Украине. Однако то, что это получится сделать «за сутки», у многих вызывает сомнения.

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#сво
#владимир путин
#дональд трамп
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Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» украинский кризис
07 ноября 2024, 22:06

Владимир Зеленский

Быстро урегулировать кризис на Украине не выйдет, поскольку это чревато для республики потерями, заявил журналистам Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что верит в желание новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа быстро завершить конфликт.
«Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — цитирует Зеленского РБК.
Он добавил, что прекращение огня будет «прекрасной моделью для России».

Ранее журналисты украинского издания «Страна» ответили на вопрос, почему Зеленский не сможет отказаться от плана Дональда Трампа.

Дональда Трампа избрали на пост президента США от республиканцев 5 ноября. Политик вступит в должность 20 января 2025 года.

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#украина
#война
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#кризис
#новости
#дональд трамп
#владимир зеленский
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Путин: в начале конфликта на Украине виновен альянс НАТО
07 ноября 2024, 20:54

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Страны-участницы альянса НАТО довели ситуацию в украинской республике до госпереворота и вынудили РФ, добившись того, чего хотели, с началом кризиса на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — произнес глава государства.
Ранее Путин заявлял, что Россия не воспринимает западную цивилизацию в качестве врага. Международный дискуссионный клуб «Валдай» существует с 2004 года.

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#мир
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Стало известно, чего боятся США и Европа больше всего
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Европа и США боятся скорого поражения Киева
07 ноября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

США с Европой боятся скорого поражения Киева в конфликте на Украине, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года», — прокомментировал эксперт.

Джонсон добавил, что украинский кризис уже близок к завершению. Все предыдущие заявления Запада о «слабой России» далеки от происходящего в реальности.

«Многие умирают, потому что войска плохо обучены, они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть», — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, от какого предложения республиканца Дональда Трампа не сможет отказаться Владимир Зеленский.

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