В Мариуполе найден схрон с боеприпасами украинских диверсантов

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В Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием, оставленный ВСУ.
Как сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова, схрон со взрывными устройствами был подготовлен украинскими националистами при отступлении, чтобы использовать его для диверсий.
Среди найденного арсенала — 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к гранатометам, семь гранат, две мины и 360 патронов.
Все боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на полигоне специалистами международного противоминного центра ВС РФ.
ФСБ проводит дополнительные мероприятия для выявления причастных к созданию схрона.
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Среди найденного арсенала — 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к гранатометам, семь гранат, две мины и 360 патронов.
Все боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на полигоне специалистами международного противоминного центра ВС РФ.
ФСБ проводит дополнительные мероприятия для выявления причастных к созданию схрона.
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Мария Моисеева