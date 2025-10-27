Мария Погребняк случайно выбросила свои лимитированные Rolex с мусором
Блогер и общественный деятель Мария Погребняк рассказала, что случайно выбросила свои лимитированные часы Rolex.
Многодетная мама в личном блоге поделилась историей о том, как случайно выбросила элитное украшение вместе с мусором.
«Меня всю колбасит. Я попросила маму положить часы, которые хотела отвезти на чистку, в цумовский пакет. Она положила в другой, и этот пакет я выбросила с мусоркой. Срочно еду домой, чтобы его не вынесли», — приводит слова Погребняк StarHit.Инцидент вызвал бурную реакцию подписчиков, которые переживают за судьбу дорогих часов и обсуждают возможные варианты спасения аксессуаров.