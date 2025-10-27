Мария Погребняк случайно выбросила свои лимитированные Rolex с мусором

27 октября 2025, 14:49

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер и общественный деятель Мария Погребняк рассказала, что случайно выбросила свои лимитированные часы Rolex.





Многодетная мама в личном блоге поделилась историей о том, как случайно выбросила элитное украшение вместе с мусором.





«Меня всю колбасит. Я попросила маму положить часы, которые хотела отвезти на чистку, в цумовский пакет. Она положила в другой, и этот пакет я выбросила с мусоркой. Срочно еду домой, чтобы его не вынесли», — приводит слова Погребняк StarHit.