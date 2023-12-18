В Москве одиннадцатиклассник расстрелял азербайджанца, оскорбившего его мать

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В Москве одиннадцатиклассник расстрелял из травматического пистолета мужчину, который оскорблял его маму. Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в ночь с субботы на воскресенье жители дома на Пятницком шоссе в столичном районе Митино услышали стрельбу и сразу вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники увидели 38-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ранениями головы. Его оперативно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Стрелявшим оказался 17-летний молодой человек. Его быстро задержали. По словам парня, у его матери с пострадавшим возник конфликт, в ходе которого он начал оскорблять родительницу. Тогда сын решил заступиться за мать и шесть раз выстрелил обидчику в голову из травматического пистолета. Оружие он взял у дяди из сейфа, так как знал, где хранится ключ.
У пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.
На молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Стрелявшим оказался 17-летний молодой человек. Его быстро задержали. По словам парня, у его матери с пострадавшим возник конфликт, в ходе которого он начал оскорблять родительницу. Тогда сын решил заступиться за мать и шесть раз выстрелил обидчику в голову из травматического пистолета. Оружие он взял у дяди из сейфа, так как знал, где хранится ключ.
На молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова