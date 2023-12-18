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В Краснодаре неизвестный расстрелял двух строителей за неправильно вырытую траншею

Shot: Строителя застрелили за «неправильно» вырытую траншею в Краснодаре
18 декабря 2023, 09:15
Фото: istock / goncharovaia

Фото: istock / goncharovaia

В Краснодаре застрелили строителя за «неправильно» вырытую траншею. Его напарник госпитализирован с ранением.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, вечером 17 декабря неизвестный мужчина с криками ворвался в вагончик сотрудников строительной компании «Сокол», который находится на улице Боннской. Он стал предъявлять претензии по поводу траншеи, которая по его мнению вырыта неправильно и не там где нужно. Во время потасовки он достал оружие, выстрелил в двоих человек и крылся.

В результате выстрела в голову 61-летний мужчина скончался, его 52-летний коллега получил пулю в ногу и выжил, его госпитализировали. Погибший и раненый являются гражданами России. По словам пострадавшего, убийцу он не знал.


Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли с места патроны и гильзы 12 калибра, сейчас нападавшего разыскивают.


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#сотрудники
#строители
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КНДР запустила ракету в Японское море
Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море
18 декабря 2023, 09:00

Фото: istock / Alexyz3d

Северокорейское государство запустило баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об это информирует агентство Рёнхап, ссылаясь на Министерство обороны Южной Кореи.
Служба морской безопасности Японии сделала предположение, что боевой снаряд уже упал вне исключительной экономической зоны государства. Как сообщает NHK, высота полета превысила 6 тысяч километров. В Сеуле установили, что ракета была выпущена под вертикальным углом, дальность полета составила тысячу километров.

Власти Японии созвали совет нацбезопасности.

До этого сообщалось, что Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу  Мацуно объявил о своем уходе в отставку. Причиной этому стал скандал с ошибками в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#снаряд
#ракета
#государство
#япония
#кндр
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Топ-менеджер превратил свою помощницу в секс-рабыню
Mercury News: в США бывший топ-менеджер сделал свою помощницу секс-рабыней
18 декабря 2023, 08:16

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Бывшего топ-менеджера американской ИТ-компании обвинили в том, что он сделал свою помощницу секс-рабыней. Об этом сообщает газета The Mercury News.
В октябре из компании Tradeshift уводили исполнительного  директора Кристиана Лэннга. Позже на него подала в суд бывшая помощница за то, что мужчина заставил ее подписать «контракт рабыни» и несколько месяцев насиловал ее. 

В контракте указывалось, что помощнице нужно заниматься сексом с начальником, одевать женственную одежду, носить ошейник и следить за весом. Девушке даже приходилось каждую неделю взвешиваться, а Лэннг вносил информацию в свою таблицу. 

Договор предусматривает, что рабыня всегда готова к сексу и не имеет права отказывать. 

В иске отмечается, что девушке пришлось потратить сотни тысяч долларов на медицинскую и психиатрическую помощь, чтобы справится с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.

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#суд
#секс
#права
#договор
#компании
#мужчина
#контракт
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В Волгограде осудили пятерых военных за взятку от участия в СВО
18 декабря 2023, 07:03

Фото: istock / Zolnierek

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение по делу пятерых военных, которые с целью уклонения от повторного участия в спецоперации дали взятки командиру батальона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
 
Двое мужчин получили штраф в размере от 100 тысяч до 750 тысяч рублей. Еще двоим, помимо денежных санкций, назначили условные сроки. Один из них получил самое строгое наказание — 2 года колонии общего режима и штраф в 750 тысяч рублей, что составляет пятикратный размер взятки. Решение суда было подтверждено апелляционной коллегией.

Командир, который обвиняется в получении взяток, сотрудничал со следствием, потому информации о заведении уголовное дела в его отношении отсутствует. 

Ранее сообщалось, что уа Украине суд арестовал депутата Батрина, который подорвал гранаты в Закарпатье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#штраф
#наказание
#военные
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В Новосибирске рыбак спас девушку, провалившуюся под лёд Оби
18 декабря 2023, 05:22

Фото: iStock/FotoDuets

В Новосибирске рыбак спас девушку, которая провалилась под лед реки Оби. Об этом сообщается в Телеграм-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
В воскресенье, 17 декабря, в МАСС позвонил мужчина и рассказал, что видит, как по льду Оби, в районе, где находится промоина, двигается девушка. Пока спасатели добирались до места происшествия, девушка провалилась под лёд и оказалась в воде.

Отмечается, что восемнадцатилетнюю сибирячку спас рыбак. Он эвакуировал пострадавшую из промоины на сани и транспортировал к берегу.

К тому времени на место инциденты прибыли спасатели. Они оказали девушке первую помощь и передали медикам скорой помощи.

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В Мексике при нападении на гостиницу Salvatierra погибли 12 человек

В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей

В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
#спасатели
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#женщина
#мужчина
#происшествия
#девушка
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В Мексике при нападении на гостиницу Salvatierra погибли 12 человек
18 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/diegograndi

В Мексике в результате нападения на гостиницу Salvatierre в городе Сальватьерра погибли не менее 12 человек. Об этом пишет El Universal.
В публикации говорится, что ночью в гостинице проходила вечеринка, когда на неё напали неизвестные.

Десять человек получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.

Мотивы нападения и другие подробности произошедшего устанавливаются.

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На Украине суд арестовал депутата Батрина, взорвавшего гранаты в Закарпатье
#убийство
#человек
#нападение
#гостиница
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В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей
В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей — МВД
18 декабря 2023, 00:56

Фото: iStock/Motortion

В Пермском крае при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей погибли двое детей и женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Предварительно, на 139-м км трассы Пермь — Екатеринбург в 13:30 (11:30 мск) женщина за рулём автомобиля Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo и легковым Chevrolet.

«В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм», — проинформировали в МВД.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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#дтп
#мвд
#женщина
#трассы
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В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
18 декабря 2023, 00:43

Фото: iStock/artisteer

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд поместил под стражу Николая Федорова, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
«Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Федорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд ходатайство следствия удовлетворил», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый будет находиться под арестом до 15 января 2024 года.

Николай Федоров был задержан 15 декабря. Следствие утверждает, что 7 апреля 1999 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина обманом проник в одну из квартир на Придорожной аллее и напал на семилетнюю девочку. Он изнасиловал и задушил ребёнка, после чего украл игровую приставку и скрылся с места происшествия.

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#суд
#убийство
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На Украине суд арестовал депутата Батрина, взорвавшего гранаты в Закарпатье
17 декабря 2023, 23:38

Фото: iStock/Gorlov

В Закарпатской области суд арестовал депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета 15 декабря. Соответствующая информация опубликована на странице Ужгородского районного суда Закарпатской области в Facebook.*
В ведомстве уточнили, что судья избрал в отношении 54-летнего Сергея Батрина меру пресечения в виде содержания под стражей. Сторона защиты в свою очередь не возражала против ходатайства прокурора с требованием взять депутата под стражу.

Как стало известно ранее, во время взрыва в селе Керецки на заседании сельсовета находились тридцать человек.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#человек
#суд
#депутат
#граната
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В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города
Nación: В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города
17 декабря 2023, 23:26

Фото: iStock/todamo

В столице Аргентины Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, который является символом города. Об этом пишет Nación.
«У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления», — говорится в публикации.

Информацию подтвердили неназванные источники издания в правительстве аргентинской столицы. При этом сроки ремонта памятники в настоящее время не уточняются.

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#памятники
#аргентина
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