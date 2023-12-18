В Краснодаре неизвестный расстрелял двух строителей за неправильно вырытую траншею

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В Краснодаре застрелили строителя за «неправильно» вырытую траншею. Его напарник госпитализирован с ранением.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, вечером 17 декабря неизвестный мужчина с криками ворвался в вагончик сотрудников строительной компании «Сокол», который находится на улице Боннской. Он стал предъявлять претензии по поводу траншеи, которая по его мнению вырыта неправильно и не там где нужно. Во время потасовки он достал оружие, выстрелил в двоих человек и крылся.
В результате выстрела в голову 61-летний мужчина скончался, его 52-летний коллега получил пулю в ногу и выжил, его госпитализировали. Погибший и раненый являются гражданами России. По словам пострадавшего, убийцу он не знал.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли с места патроны и гильзы 12 калибра, сейчас нападавшего разыскивают.
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В результате выстрела в голову 61-летний мужчина скончался, его 52-летний коллега получил пулю в ногу и выжил, его госпитализировали. Погибший и раненый являются гражданами России. По словам пострадавшего, убийцу он не знал.
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Алина Юрчак