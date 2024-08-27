В Москве осудят мужчину, который развратил двух 12-летних школьниц

Фото: istockphoto / artisteer
Мужчина, который развратил двух 12-летних школьниц на детской площадке, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Лента.ру.
В Москве следствие требует арестовать мужчину, которого обвиняют в развращении двух 12-летних девочек на детской площадке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу.
Ранее сообщалось, что в Кургане 23-летний житель области получил пять лет и 10 месяцев лишения свободы за интимную переписку с 22 малолетними девочками.
Читайте также:
Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
В подмосковном акваклубе шесть человек отравились хлором
Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации
«Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия». В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу. По данным следствия, преступление произошло 26 августа на западе столицы. Злоумышленник пришёл на детскую площадку, расположенную недалеко от Рублёвского шоссе, и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Кургане 23-летний житель области получил пять лет и 10 месяцев лишения свободы за интимную переписку с 22 малолетними девочками.
Читайте также:
Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
В подмосковном акваклубе шесть человек отравились хлором
Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации
Мира Полтева