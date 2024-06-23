В Москве от сильнейшего удара об столб перевернулся электробус

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На Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошло серьезное ДТП с участием электробуса, который на полной скорости врезался в опору городского освещения и перевернулся. Об этом сообщает оперативный отдел УМВД Москвы.
Многочисленные СМИ опубликовали видео, где видно, что передняя часть автобуса сильно повреждена, выбиты почти все пассажирские окна, а лобовое стекло полностью разбито. Столб освещения, в который врезался автобус, лежит на земле, переломленный в месте удара.
По данным МЧС, для устранения последствий аварии не потребовалась помощь пожарных и спасателей. Водитель электробуса не пострадал и госпитализация ему не понадобилась. К счастью, в момент аварии в автобусе не было пассажиров, так как он направлялся в парк.
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Артем Кузьмин