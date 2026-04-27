В российском городе трёхлетний мальчик открыл окно и выпал с пятого этажа

27 апреля 2026, 20:08

В Тверской области трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и погиб

Фото: Istock/Tuanjai

В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл 26 апреля в городе Кимры. Ребёнок находился один в комнате. Мальчик самостоятельно открыл окно и выпал с высоты пятого этажа. В момент происшествия мать находилась в другой комнате квартиры.



Очевидцы вызвали скорую помощь. Бригада медиков доставила несовершеннолетнего в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи боролись за жизнь малыша, но спасти мальчика им не удалось. Сотрудники СК уже провели осмотр места происшествия. Следователи опрашивают мать ребёнка и соседей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.





