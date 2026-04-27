В Подмосковье загорелся автосервис на Пятницком шоссе

Рядом с подмосковной деревней Брехово вспыхнул пожар в автомастерской. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



По предварительным сведениям, возгорание произошло из-за неаккуратного использования инструментов.

На место происшествия оперативно прибыли несколько бригад МЧС. Спасатели немедленно приступили к тушению огня. Пламя охватило значительную площадь помещения, внутри находились легковоспламеняющиеся материалы.

Сообщается, что густой чёрный дым от горящего автосервиса дошёл до некоторых микрорайонов соседнего Зеленограда. Люди чувствуют в воздухе резкий запах «жжёного пластика». Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в подмосковной Балашихе трое мужчин погибли при пожаре в автосервисе.

Ольга Щелокова

