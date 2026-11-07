В Москве открыли уголовное дело против еще одной порноактрисы
В Москве возбудили очередное уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Фигуранткой стала 34-летняя Полина Сигова, известная под псевдонимом Melani Vice. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сигову задержали ещё в августе и поместили под домашний арест, с тех пор суд дважды продлевал меру пресечения. За незаконное изготовление и оборот порнографических материалов ей может грозить до шести лет лишения свободы.
По предварительным данным, поводом для уголовного преследования стала продажа откровенных видеороликов в закрытых каналах. Осенью показания на Сигову якобы дала Кристина Лекси, которая сама проходит обвиняемой по аналогичному делу.
Несмотря на домашний арест, Сигова, как сообщает СМИ, продолжает вести социальные сети и публиковать контент. При этом сведения о конкретных ограничениях, установленных для неё судом, не приводятся.
Это не первый случай, когда имя Лекси появляется в связи с уголовным преследованием других представительниц индустрии контента для взрослых. Ранее бывшая порноактриса Ольга Мур, известная как «русская милфа», также обвинила экс-девушку Паши Техника в причастности к возбуждению против неё уголовного дела. Мур утверждала, что Кристина написала на неё заявление после личной ссоры, а причиной обращения в полицию назвала зависть. При этом сама Ольга признала вину по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии.
Кристина Лекси, настоящее имя которой Тина Романова, ранее заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Окончательные решения по этим делам пока не вынесли.
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