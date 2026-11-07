В Москве открыли уголовное дело против еще одной порноактрисы

07 ноября 2026, 18:07

SHOT: В Москве завели уголовное дело против порноактрисы Полины Сиговой

Фото: istockphoto/Aleksandra Nigmatulina

В Москве возбудили очередное уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Фигуранткой стала 34-летняя Полина Сигова, известная под псевдонимом Melani Vice. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.