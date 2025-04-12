«Я категорически против наркотиков»: эскортница Кристина Лекси сделала признание после похорон Паши Техника

Павел Ивлев/Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Эскортница Кристина Лекси ответила на обвинения экс-супруги Паши Техника. В своей Телеграм-канале девушка рассказала о том, что произошло перед его кончиной.
Вчера прошли похороны умершего 5 апреля в Таиланде рэпера Паши Техника.
Сегодня последняя возлюбленная музыканта ответила на обвинения его экс-супруги Евы Карицкой и других людей.
Эскортница отметила, что Ева ее оскорбляет, распространяет фейковую информацию. Экс-супруга рэпера заявляет, что отвечать и платить за случившееся должна именно Кристина.
Последняя возлюбленная Техника подтвердила слова Евы о том, что она удалила большинство файлов в телефоне покойного. Кристина объяснила это тем, что не желала, чтобы его экс-супруга читала их интимные переписки и видела фотографии, которые девушка отправляла артисту.
Еще Лекси ответила на обвинения Карицкой в том, что 24 марта Паше стало очень плохо, но она не стала везти его в больницу, а вызвала врача, который ставил капельницы.
По словам Кристины, за три дня до 27 марта Техник активно употреблял запрещенные вещества, просыпался и ругался с возлюбленной, говорил, что его «все устраивает».
Она подчеркнула, что рэпер сам общался с медиками и спускался в машину скорой помощи.
По словам Марка Яровного, он пребывал в шоке от того, что рэпера положили в плохую больницу. Кристина же заверила, что в других клиниках не оказалось мест.
Эскортницу также упрекают в том, что она допустила наркотические срывы Паши.
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Сегодня последняя возлюбленная музыканта ответила на обвинения его экс-супруги Евы Карицкой и других людей.
«Вчера все оборвалось, закончилось... Паши больше нет. Но он навсегда останется в моем сердце и памяти. Не заканчивается только одно — обвинения в мой адрес. В основном извергает из себя потоки ненависти бывшая жена Паши», — призналась Лекси.
Эскортница отметила, что Ева ее оскорбляет, распространяет фейковую информацию. Экс-супруга рэпера заявляет, что отвечать и платить за случившееся должна именно Кристина.
«В мой адрес также звучат угрозы», — обратила внимание Лекси.
Последняя возлюбленная Техника подтвердила слова Евы о том, что она удалила большинство файлов в телефоне покойного. Кристина объяснила это тем, что не желала, чтобы его экс-супруга читала их интимные переписки и видела фотографии, которые девушка отправляла артисту.
Еще Лекси ответила на обвинения Карицкой в том, что 24 марта Паше стало очень плохо, но она не стала везти его в больницу, а вызвала врача, который ставил капельницы.
По словам Кристины, за три дня до 27 марта Техник активно употреблял запрещенные вещества, просыпался и ругался с возлюбленной, говорил, что его «все устраивает».
«На третий день я поняла, что ночью (пока я спала), он напринимал всего подряд в огромных количествах, после чего я вызвала скорую. До этого момента два полноценных дня с ним было все нормально, точнее, для него это привычный образ жизни», — призналась Лекси.
Она подчеркнула, что рэпер сам общался с медиками и спускался в машину скорой помощи.
По словам Марка Яровного, он пребывал в шоке от того, что рэпера положили в плохую больницу. Кристина же заверила, что в других клиниках не оказалось мест.
Эскортницу также упрекают в том, что она допустила наркотические срывы Паши.
«Есть один тонкий момент — употреблял один, в тайне от меня. Он знал, что я категорически против наркотиков», — поделилась Лекси.
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Ольга Енгалычева