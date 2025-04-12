«Я категорически против наркотиков»: эскортница Кристина Лекси сделала признание после похорон Паши Техника

Российская актриса и модель Софья Заика сегодня, 12 апреля, отметила свой 37-й день рождения. Артистка играла в лентах «Содержанки», «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», но большой аудитории она больше известна как жена легендарного гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».