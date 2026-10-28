«Из-за зависти»: порнозвезда Ольга Мур обвинила экс-девушку Паши Техника в заявлении на неё

28 октября 2026, 18:01

Ольга Мур расплакалась у здания суда и признала вину по делу о порнографии

Ольга Мур (Фото: из архива Telegram / @olga_mur_msk)

Ольга Мур (настоящее имя — Ольга Зубкова), известная в сети под прозвищем «Русская милфа», заявила, что уголовное дело против неё могли возбудить после обращения Кристины Лекси — бывшей девушки рэпера Паши Техника. Об этом сообщает SHOT.