«Из-за зависти»: порнозвезда Ольга Мур обвинила экс-девушку Паши Техника в заявлении на неё
Ольга Мур (настоящее имя — Ольга Зубкова), известная в сети под прозвищем «Русская милфа», заявила, что уголовное дело против неё могли возбудить после обращения Кристины Лекси — бывшей девушки рэпера Паши Техника. Об этом сообщает SHOT.
По данным издания, Мур считает, что Лекси могла написать заявление из-за зависти и конфликта, который произошёл между ними около месяца назад. При этом сама Ольга полностью признаёт свою вину и не отрицает ответственности за произошедшее.
Зубкова также призналась, что ей не хватило ума и ответственности, и выразила надежду на снисхождение со стороны суда. Перед тем как войти в зал заседаний, женщина перекрестилась. Однако рассмотрение её дела в этот день отложили.
После заседания Ольга не смогла сдержать эмоций и расплакалась возле здания суда. Причины её реакции на произошедшее отдельно не уточняются.
Ранее сообщалось о возбуждении в отношении Зубковой уголовного дела по трём эпизодам, связанным с незаконным изготовлением порнографии. По информации издания, максимальное наказание по вменяемым статьям может достигать шести лет лишения свободы. При этом утверждение о том, что именно Кристина Лекси стала инициатором обращения, остаётся версией самой Ольги Мур и не представлено в публикации как установленный факт.
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