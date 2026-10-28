Достижения.рф

«Из-за зависти»: порнозвезда Ольга Мур обвинила экс-девушку Паши Техника в заявлении на неё

Ольга Мур расплакалась у здания суда и признала вину по делу о порнографии
Ольга Мур (Фото: из архива Telegram / @olga_mur_msk)

Ольга Мур (настоящее имя — Ольга Зубкова), известная в сети под прозвищем «Русская милфа», заявила, что уголовное дело против неё могли возбудить после обращения Кристины Лекси — бывшей девушки рэпера Паши Техника. Об этом сообщает SHOT.



По данным издания, Мур считает, что Лекси могла написать заявление из-за зависти и конфликта, который произошёл между ними около месяца назад. При этом сама Ольга полностью признаёт свою вину и не отрицает ответственности за произошедшее.

Зубкова также призналась, что ей не хватило ума и ответственности, и выразила надежду на снисхождение со стороны суда. Перед тем как войти в зал заседаний, женщина перекрестилась. Однако рассмотрение её дела в этот день отложили.

После заседания Ольга не смогла сдержать эмоций и расплакалась возле здания суда. Причины её реакции на произошедшее отдельно не уточняются.

Ранее сообщалось о возбуждении в отношении Зубковой уголовного дела по трём эпизодам, связанным с незаконным изготовлением порнографии. По информации издания, максимальное наказание по вменяемым статьям может достигать шести лет лишения свободы. При этом утверждение о том, что именно Кристина Лекси стала инициатором обращения, остаётся версией самой Ольги Мур и не представлено в публикации как установленный факт.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0