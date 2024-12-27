В Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»

Фото: iStock/SimoneN
Полицейские в Москве оцепили улицу Плещеева из-за предмета, напоминающего противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предмет обнаружили лежащим на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома в районе Бибирево. В настоящее время на месте работают специалисты.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Сочи на побережье Чёрного моря выбросило морскую мину. Туристы в купальниках и плавкам по непонятным причинам пытались вытащить боеприпас на берег. Отмечалось, что приплывшая большая противокорабельная мина – это одна из дрейфующих в море украинских мин.
Читайте также:
Вскрыл пол и увидел мину: Жилой дом в Лобне эвакуировали из-за находки одного из жильцов
ВСУ применили в ДНР замаскированные мины в виде веток
В подмосковной деревне Чухлово нашли проржавевшую миномётную мину
Анастасия Чинкова