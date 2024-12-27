В Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»

Все медики больницы Забайкалья не смогли сдержать слез, когда увидели свою 10-месячную пациентку. Малышка была вся в синяках, гематомах и ожогах. Девочка была в ужасном состоянии из-за её родного отца, сорвавшим злость на ребёнке. Когда мужчина начал избивать дочь, её мать выбежала из дома, поскольку сама опасалась за свою жизнь. Ребёнка она взять с собой не успела, сообщила газета «Комсомольская правда».