В подмосковной деревне Чухлово нашли проржавевшую миномётную мину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отчественной войны обнаружила хозяйка земельного участка в деревне Чухлово городского округа Шаховская в ходе межевания территории, опасную находку обезвредили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об обнаруженном снаряде хозяйка земли сообщила в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной времён ВОВ», — говорится в сообщении.Мина находилась в непосредственной близости от домов и уничтожить её на месте было нельзя, поэтому взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, увезли на полигон и там ликвидировали при полном соблюдении ники безопасности.
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