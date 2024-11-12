ВСУ применили в ДНР замаскированные мины в виде веток

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На дзержинском (торецком) направлении в ДНР бойцы ВСУ оставляют замаскированные мины-ловушки в виде сломанных веток дерева или сбрасывают их с помощью беспилотников у своих позиций, передает РИА Новости.
Видеозапись, оказавшаяся в распоряжении агентства, показывает, как российский штурмовик обнаруживает такую мину.
Мина была уничтожена на месте с помощью БПЛА. Ранее сообщалось, что украинские военные жаловались на бракованные мины и сомневались в качестве вышибных зарядов.
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«С виду обычная ветка, но при осмотре видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри — тротиловая шашка», — делится штурмовик на записи.
Мина была уничтожена на месте с помощью БПЛА. Ранее сообщалось, что украинские военные жаловались на бракованные мины и сомневались в качестве вышибных зарядов.
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Мария Моисеева