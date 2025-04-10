Волк: в Санкт-Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию

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В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Уточнялось, что правоохранители задержали 39-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.
Полицейские провели обыск в помещении на территории Невского района — его арендовал фигурант уголовного дела.
После экспертизы выяснилось, что изъятое вещество — это мефедрон, общая масса которого превысила 43 кг.
Следователь Санкт-Петербургского линейного управления МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 5 статьи 228.1 УК РФ.
В настоящий момент все обстоятельства противоправной деятельности и ее возможные соучастники еще устанавливаются.
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Полицейские провели обыск в помещении на территории Невского района — его арендовал фигурант уголовного дела.
«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров», — отметила Ирина Волк.
После экспертизы выяснилось, что изъятое вещество — это мефедрон, общая масса которого превысила 43 кг.
Следователь Санкт-Петербургского линейного управления МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 5 статьи 228.1 УК РФ.
В настоящий момент все обстоятельства противоправной деятельности и ее возможные соучастники еще устанавливаются.
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Ольга Енгалычева