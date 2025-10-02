В Москве пассажир такси угнал автомобиль, угрожая водителю ножом
В ЗАО Москвы полицейские задержали 35-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на таксиста и угоне машины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, инцидент произошёл на Кутузовском проспекте. Пассажир во время поездки достал предмет, похожий на нож, принудил водителя остановиться и выйти из автомобиля.
После этого злоумышленник сам сел за руль и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий быстро установили местонахождение угнанного такси. Они задержали подозреваемого в Наставническом переулке.
По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
