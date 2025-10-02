В Москве пассажир такси угнал автомобиль, угрожая водителю ножом

02 октября 2025, 08:05

Фото: Istock/Marc_Osborne

В ЗАО Москвы полицейские задержали 35-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на таксиста и угоне машины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.