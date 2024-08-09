Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи. Кадры публикует журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.
«Человек — скала! Сам идёт. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь? Просто невероятно!» — написала Скабеева в своем Telegram-канале.
По последним данным, сейчас Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Он дышит сам с помощью кислородной маски, имеет отменный аппетит и в серьезных операциях не нуждается.
Ранее сообщалось, что Поддубного спас местный житель, который ехал из города Суджи. Он был найден лежащим на обочине дороги.
Напомним, автомобиль военкора был атакован украинским дроном. Сначала считалось, что он погиб, однако позже появилась информация о том, что он ранен, но жив.
Читайте также:
«Был в сознании»: доброволец рассказал о госпитализации Поддубного
«Был обожжен, разговаривал непонятно»: известны подробности спасения Поддубного
Стали известны подробности о состоянии военкора Поддубного
Элина Позднякова