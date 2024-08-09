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Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ

09 августа 2024, 17:37
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи. Кадры публикует журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.
«Человек — скала! Сам идёт. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь? Просто невероятно!» — написала Скабеева в своем Telegram-канале.


По последним данным, сейчас Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Он дышит сам с помощью кислородной маски, имеет отменный аппетит и в серьезных операциях не нуждается.



Ранее сообщалось, что Поддубного спас местный житель, который ехал из города Суджи. Он был найден лежащим на обочине дороги.

Напомним, автомобиль военкора был атакован украинским дроном. Сначала считалось, что он погиб, однако позже появилась информация о том, что он ранен, но жив.

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Ела стиральный порошок: как умирала трехлетняя девочка, которую мать бросила в запертой квартире
09 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/jrmiller482

В Кирове незадолго до своего дня рождения от голода скончалась маленькая девочка. Мать заперла трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. О последних днях жизни ребенка и мотивах матери расскажет редакция «Радио 1».

В Кирове мать заперла ребенка и уехала


21-летняя Мария Пленкина из Кирова заперла свою трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. Отсутствовала девушка более пяти дней. Позже выяснится, что все это время Пленкина находилась у своей подруги. Она заверяла, что с ребенком все в порядке и он находится под присмотром взрослых. Первой тревогу забила мать девушки. Из разговора с дочерью она поняла, что малышка находится дома одна. Прибыв в квартиру к дочери, женщина обнаружила уже мертвую внучку.

Фото: iStock/Giuda90

Под открытыми окнами квартиры были разбросаны детские игрушки. Бросая их, девочка пыталась привлечь внимание прохожих, но на ее сигналы никто не обратил внимания.

Мучительная смерть от голода


Проведенная экспертиза показала, что трехлетняя малышка скончалась от переохлаждения, обезвоживания и голода. Установлено, что за некоторое время до смерти девочка ела стиральный порошок, видимо, чтобы утолить голод.

Приговор суда


Молодую мать приговорили к 13-ти годам лишения свободы. Приговор девушка встретила безэмоционально, заявив лишь то, что любила дочь. До своего четырехлетия малышка не дожила всего несколько дней.

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Школьники заставили мальчика выпить мочу из бутылки в Новосибирске
09 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/AlexLinch

В Новосибирске двое ребят заставили выпить шестилетнего мальчика мочу из бутылки. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка, ее слова передает kp.ru.
Инцидент произошел во дворе на улице Забалуева.

«Сын вышел погулять во двор, а два мальчика стали к нему приставать. У них была пластиковая бутылка с мочой, они окружили сына и заставляли его выпить из этой бутылки. Он потом сказал мне: «Мама, я хотел от них отвязаться, поэтому согласился!» — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Защитила ребенка его 18-летняя сестра, которая проходила мимо детской площадки. Она заметила, что брата обижают мальчики примерно 11-12 лет.

Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, она хочет, чтобы родителей юных хулиганов привлекли к ответственности.

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Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована у сотрудников крупного мясокомбината
В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината заразился ОКИ
09 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/Staras

В инфекционные стационары Москвы поступили сотрудники Черкизовского мясокомбината, заболевшие острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что ведомство продолжает проводить эпидемиологическое расследование по факту заболевания сотрудников мясокомбината ОКИ. На данный момент в инфекционные отделения столичных больниц доставлен 31 заболевший. Все они употребляли в пишу обеденные блюда в закрытой столовой на предприятии.

Там специалисты взяли суточные пробы готовых блюд, сырья, воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала.

Во время проведения расследования были изъяты продукты без маркировки и с истёкшим сроком годности общим весом 793 килограмма.

В настоящее время Черкизовский мясокомбинат опечатан, а столовая закрыта из-за выявленных нарушений санитарного законодательства России.

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Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе
09 августа 2024, 15:41

Фото: iStock/charafeddine

Южную Осетию потрясло трагическое событие: молодой супруг застрелил жену и покончил с собой. Что произошло между избранниками и каким было последнее желание осетина перед смертью расскажет редакция «Радио 1».

Осетинец убил жену


В Цхинвальском районе Южной Осетии в ночь на шестое августа 30-летний мужчина в лесу расправился со своей супругой. После случившегося он позвонил своему соседу и во всем признался. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Рядом с телом женщины они обнаружили ее мертвого мужа.
Предсмертная записка

На месте убийства была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попросил похоронить его вместе с супругой. Он также перечислил имена тех людей, которые смогут пролить свет на причину трагедии.


Причины убийства


Знакомый семьи позже расскажет, что причиной кровавого конфликта между супругами могла стать ревность.

«Очень хороший был парень. Каждый день отвозил детей в школу в Цхинвал и обратно. Много работал. Но их жизнь разрушилась из-за ревности. Супруга сняла квартиру и переехала в Цхинвал», — рассказал сосед.
Фото: iStock/nixki

Как жила осетинская семья


Соседи погибших отзывались о паре положительно. Глава семейства много работал, вел хозяйство. Супруга занималась воспитанием четырех детей. Знакомы молодые люди были давно. Осетинец женился на девушке, когда она еще училась в 10 классе Цхинвальской школы-интерната. Однако в ходе расследования выяснилось, что в семье было не все безупречно: убитая девушка ранее состояла на учете у психиатра за попытку самоубийства.

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Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца
СК проверит информацию о жестоком обращении с новорожденным ребенком в Махачкале
09 августа 2024, 15:31

Фото: iStock/blinow61

Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца, проводится процессуальная проверка. Об этом информирует Telegram-канал «‎СУ СК России по Республике Дагестан».
Сообщается, что девушка является многодетной матерью. Она систематически бьет детей, употребляет наркотические средства и ведет аморальный образ жизни. Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Набросился со спины и расцарапал шею: охранник напал на ребёнка в подмосковном ТЦ
В ТЦ «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка
09 августа 2024, 14:39

Фото: iStock/mactrunk

В торговом центре «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне между группой подростков и охранником произошёл конфликт, в результате которого работник ЧОПа набросился на 11-летнего мальчика, схватил его за шею и удерживал. Ребёнок испугался неадекватного поведения мужчины, заплакал и начал звать на помощь. Прохожие вступились за подростка.

По словам очевидцев, во время конфликта охранник кричал, что оттащит мальчика в находящийся неподалёку лесной массив и сломает ему там шею.

Причина нападения неизвестна. Родители пострадавшего уверяют, что никакого конфликта не было. Их сын просто выходил из ТЦ, после чего на него со спины напал охранник.

Врачи диагностировали у мальчика многочисленные раны.

По сообщениям администрации ТЦ «Пилот», охранника ранее уволили за битьё витрин в состоянии алкогольного опьянения в том же торговом центре. На него написали заявление, однако из отделения полиции его отпустили.

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#нападение
#подмосковье
#щёлково
#торговый центр
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Преступная группировка похитила тысячи человеческих тел для изготовления протезов
Из крематориев Китая похитили 4 тыс. тел для изготовления протезов
09 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Китае преступники похитили из крематориев и медлабораторий порядка четырёх тысяч тел для изготовления медицинских протезов. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на юриста И Шэнхуа.
Отмечается, что в настоящее время полиция города Тайюань расследует дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов. Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконным путём скупала части тела в нескольких провинциях Китая. Всего за незаконный оборот костных тканей она заработала порядка 53 миллионов долларов.

Во время обыска полиция изъяла у компании 18 тонн костей и свыше 4 тысяч готовым или практически завершённых протезов.

Среди многочисленных поставщиков человеческих останков числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. Сотрудники его и других крематориев сотрудничали с преступниками и самостоятельно готовили тела к транспортировке и дальнейшей обработке.

В общей сложности было задержано 75 подозреваемых в участии в данной преступной схеме.

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Девушке разорвало промежность в российском аквапарке

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#тела
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Привязал к бамперу и протащил по асфальту: как ростовчанин истязал жену из-за ревности
09 августа 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Motortion

В поселке Реконструктор, расположенном в Ростовской области, 38-летний житель совершил страшное преступление против своей сожительницы. Ее тело было найдено в лесополосе 10 июня. Страшные подробности расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».

Избил и привязал к бамперу


Следственные органы сообщили, что мужчина в ходе ссоры, вызванной ревностью, жестоко избил женщину, а затем привязал ее ноги к бамперу своего рабочего микроавтобуса и протащил по асфальту до ближайшей лесной зоны. После чего, еще живой женщине, сожитель нанес смертельные удары кувалдой по голове.

По горячим следам подозреваемый был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Свидетель, сосед дома, стал очевидцем ужасной сцены. Он рассказал, что в три часа ночи, выйдя покурить, услышал крики и заметил движение, первоначально приняв это за попытку женщины догнать мужчину. Однако ему стало ясно, что тот тащит ее к машине. Свидетель пытался догнать подозреваемого на своем автомобиле, но не смог из-за высокой скорости. По его словам, обвиняемый свернул в сторону трассы и уехал к карьерам, где и произошло ужасное убийство.
Фото: istockphoto / Anton Minin

Причины расправы над супругой


Портал DonDay ссылается на источник, утверждая, что у погибшей с партнером наблюдались длительные напряженные отношения, вызванные взаимной ревностью. Мужчина настаивал на том, чтобы женщина прекратила общение со своим бывшим, в то время как она выдвигала обвинения за предполагаемую измену ей.
Накануне трагедии пара употребляла алкоголь, что обострило возникшие между ними конфликты и старые обиды.

У погибшей Ростовчанки было 2 детей, ее малолетняя дочь в момент происшествия, спала в доме. Утром девочка узнала об ужасной судьбе своей матери.

«В доме пары находилась двухлетняя дочь, которую женщина родила от другого мужчины. Когда ребенок проснулся, мама уже не дышала. У погибшей не было детей с подозреваемым, но у нее есть старший сын, который живет с бабушкой», — сообщил источник DonDay.

По словам подруги жертвы, девочку забрал к себе ее биологический отец. У нее также есть брат 21 года. Подруга отметила, что о новом партнере убитой в поселке не отзывались хорошо, они прожили вместе менее года.

«С первым мужем она рассталась. Новый сожитель, похоже, был проблемным», — добавила она.

По фактам случившегося «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

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Девушке разорвало промежность в российском аквапарке
Девушке разорвало промежность в аквапарке в Сургуте
09 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/YouraPechkin

В аквапарке «Аквамарин» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа девушке разорвало промежность во время спуска с горки. Об этом сообщает Ural Mash.
Согласно сообщению, 21-летняя девушка нарушила технику безопасности и раздвинула ноги во время спуска с горки. Пострадавшей девушке вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу.

Там у нее диагностировали разрыв интимной зоны. Хирурги зашили пациентке промежность, и сейчас она восстанавливается, однако ходить пока не может.

При этом пострадавшая после выписки планирует подать в суд на аквапарк.

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