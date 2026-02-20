Появились подробности о студенте, пострадавшем при стрельбе в техникуме

20 февраля 2026, 18:30

Раненного при стрельбе в техникуме Анапы студента выписали из больницы

Фото: iStock/sudok1

Студента, пострадавшего при стрельбе в техникуме Анапы, выписали из больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.