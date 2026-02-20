Появились подробности о студенте, пострадавшем при стрельбе в техникуме
Студента, пострадавшего при стрельбе в техникуме Анапы, выписали из больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Исходя из слов собеседника агентства, молодой человек пошел на поправку, и сегодня его отпустили домой.
Напомним, 11 февраля 17-летний учащийся открыл стрельбу из охотничьего ружья в холле учебного заведения. Жертвой нападения стал охранник, который принял удар на себя и успел вызвать полицию. Еще два человека получили ранения.
Стрелка задержали на месте, возбудив в отношении него уголовное дело. Как писали СМИ, до произошедшего подросток публиковал в соцсетях материалы о прежних нападениях на учебные заведения.
