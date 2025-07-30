В Москве пациент впал в кому и умер во время визита к урологу
В Москве пациент одной из частных клиник впал в кому на приеме у уролога. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.
В среду, 16 июля, мужчина обратился в частное медицинское учреждение с жалобой на проблемы с мочеиспусканием. Во время подготовки к осмотру у него внезапно остановилось сердце.
Персонал клиники незамедлительно начал проводить реанимацию, в ходе которой врачи сделали мужчине укол адреналина. В результате сердце пациента удалось запустить, но в сознание он так и не пришел, впав в состояние комы.
Наряд скорой помощи доставил его в реанимацию, однако спустя полчаса после госпитализации россиянин скончался. Правоохранители проводят проверку.
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