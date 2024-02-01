В Перми задержали мужчину, бегавшего с ножом по территории детсада

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В Перми полиция задержала мужчину, который бегал с ножом по территории детского сада. Об этом РИА Новости сообщили в городском управлении МВД.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и передали его медикам. Нож у него был изъят. Проводится проверка.
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Анастасия Чинкова