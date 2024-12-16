В Москве пенсионерка испугалась перевода денег ВСУ и лишилась 146 млн рублей

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Мошенники убедили пенсионерку, что средства с её счетов уходят на финансирование ВСУ, и лишили её 146 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что первый раз мошенники позвонили пенсионерке 2 декабря и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину, что с её счетов пытаются снять все деньги, чтобы отправить их на нужды ВСУ, и пригрозили уголовным делом. Когда жертва согласилась сотрудничать со «следствием», аферисты попросили снять все имеющиеся на счетах деньги, чтобы затем передать их якобы сотрудникам ФСБ и Банка России.
83-летняя пенсионерка передала мошенникам 146 млн рублей во дворе своего дома по кодовому слову «Зима». Вскоре женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Она написала заявление в полицию.
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