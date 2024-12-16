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Главная / Новости / Происшествия/ В Москве пенсионерка испугалась перевода денег ВСУ и лишилась 146 млн рублей

В Москве пенсионерка испугалась перевода денег ВСУ и лишилась 146 млн рублей

Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мошенники убедили пенсионерку, что средства с её счетов уходят на финансирование ВСУ, и лишили её 146 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


Отмечается, что первый раз мошенники позвонили пенсионерке 2 декабря и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину, что с её счетов пытаются снять все деньги, чтобы отправить их на нужды ВСУ, и пригрозили уголовным делом. Когда жертва согласилась сотрудничать со «следствием», аферисты попросили снять все имеющиеся на счетах деньги, чтобы затем передать их якобы сотрудникам ФСБ и Банка России.

83-летняя пенсионерка передала мошенникам 146 млн рублей во дворе своего дома по кодовому слову «Зима». Вскоре женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Она написала заявление в полицию.

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#москва
#мошенники
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#финансирование
#всу
#уголовное дело
Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве
16 декабря 2024, 10:52

Фото: istockphoto / Rawf8

14 декабря в Новой Москве произошла страшная авария: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Травмы, которые получил ребёнок, оказались несовместимы с жизнью. «Радио 1» подробнее расскажет о трагическом происшествии.

Оказалась сильно пьяной


Водителем Porsche оказалась многодетная мать. В момент трагедии женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате аварии ребёнок скончался от остановки сердца, а няня госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер.

Родные погибшего мальчика рассказали, что узнали о трагедии от самой няни, которая, находясь в сознании, сумела позвонить им перед тем, как была госпитализирована. Близкие школьника сразу же прибыли на место происшествия.

«Мать ребенка на месте аварии увидела абсолютно пьяную автовладелицу, которая устроила концерт: пела, плясала и спросила, когда она сбила. В „Порше“ было много алкоголя. Даму с трудом посадили в полицейскую машину», — рассказал источник «СтарХиту».

Фото: Прокуратура Москвы

Всегда ездила пьяной


Кроме того, сообщается, что няня, сопровождавшая ребёнка в день трагедии, была приглашена на один день в качестве замены основной няни. У погибшего мальчика осталась 10-летняя сестра.

Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, не раз нарушала правила дорожного движения. Соседи её недолюбливали: она неоднократно ездила в нетрезвом виде, устраивала скандалы и была вовлечена в драки.

В тот же день после трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.

Задержание


Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, квалифицировав его как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, согласно пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Автоюрист Максим Едрышов в беседе с MSK1.RU рассказал, какие последствия могут ожидать водителя «Порше».

«Водителю может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Четвертая часть предусматривает повышенную ответственность либо за оставление места ДТП, либо за вождение в состояние алкогольного опьянения. По этой же статье привлекали Михаила Ефремова. Суд должен учесть все отягчающие и смягчающие обстоятельства. Но здесь такой случай, когда никого на дороге нет, просто два пешехода по дороге пустой идут. Практика показывает, что никакого условного срока ожидать не стоит», — отметил он.

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В Иркутской области задержали участников экстремистского движения
В Тулуне арестовали двух участников экстремистского движения
16 декабря 2024, 09:44

Фото: iStock/YakobchukOlena

В городе Тулуне в Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей. Об этом сообщают в региональном главке МВД.
По данным ведомства, двое местных жителей 30 и 35 лет с января 2022 года являются участниками экстремистского движения. В ноябре в городе был арестован мужчина, называющий себя «смотрящим за городом Тулуном», точнее — «смотрящим» за исправительными учреждениями города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистской деятельности.

Мужчины связаны с вышеупомянутым преступником. Они распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

По месту жительства задержанных полицейские изъяли, в частности, сотовые телефоны и иные предметы, указывающие на организацию экстремистского движения.

Ранее в США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников.

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#мвд
#полицейские
#мужчины
#уголовное дело
#иркутская область
#экстремизм
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В Подмосковье поймали аферистку, выманившую у пенсионерки 300 тыс. рублей
16 декабря 2024, 09:25

Фото: istockphoto.com/zoka74

Женщину, подозреваемую в краже денег у 85-летней жительницы Орехово-Зуевского округа, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, аферистка проникла в квартиру пожилой женщины, назвавшись соцработницей. Она сказала, что нужно обменять купюры старого образца на новые. Получив хранившиеся в доме сбережения в размере 300 тысяч рублей, аферистка заявила, что ей нужно отойти за договором, после чего ушла с полученными деньгами», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейским удалось установить личность лжесоцработницы: ей оказалась 40-летняя жительницы Владимирской области, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков. Женщину задержали по месту её временного проживания в Егорьевске. Сейчас проверяется её причастность к другим преступлениям.

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#орехово-зуево
#мошенничество
#криминал
#кража
#полиция
#мвд московской области
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Грузовик столкнулся с пассажирским поездом
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Хабаровском крае, пострадавших нет
16 декабря 2024, 08:56

Фото: iStock/Diyana Georgieva

В ночь на сегодня, 00:09 по местному времени, на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

К счастью, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Локомотив получил повреждения. В Дальневосточной железной дороге сообщили, что движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирам обеспечивается необходимый комфорт: поддерживается нужная температура в вагонах и при необходимости предоставляется горячее питание.

Для устранения последствий инцидента на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов №351 и №352 более чем на 2,5 часа. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб под руководством начальника ДВЖД Евгения Вейде.

Произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дтп
#поезд
#поезда
#машинист
#происшествия
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В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей
16 декабря 2024, 07:54

Фото: istockphoto/Yingko

В России раскрыто свыше 700 случаев мошенничества, связанных с хищением социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом информирует ТАСС.
Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что ущерб от данных схем составил не менее 1 миллиарда рублей.

По информации Курносенко, преступления были зафиксированы в 59 субъектах Российской Федерации, в результате чего возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 217 лиц.

Генерал-лейтенант привел пример одной из выявленных схем, по которой мошенники подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, утверждая, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц без предоставления необходимых документов, подтверждающих факт рождения ребенка.

Курносенко отметил, что на основании представленных документов МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей. Он добавил, что наиболее часто оформлялось рождение двойни, что позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.

В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#мошенники
#мфц
#мошенничество
#ущерб
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В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов
СК: в деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов
16 декабря 2024, 07:34

Фото: istockphoto/Zolnierek

Следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю раскрыли новый эпизод мошенничества, связанный с организованным преступным сообществом, в которое входят экс-депутат Законодательного собрания Приморья и бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев, а также его сообщники Светлана Ширшикова и Галина Мальцева. Об этом информирует РИА Новости.
По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов ВГУЭС. Мошенники скрывали информацию о зачислении студентов на бюджетное обучение, заставляя их оплачивать учебу через счета созданных ими некоммерческих организаций.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, некоторые из которых были расположены непосредственно в вузе. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере).

Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#мошенники
#уголовное рф
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Экс-замглавы департамента Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей
16 декабря 2024, 05:59

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко.
«Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей», — передает агентство.

Курносенко отметил, что выделенные средства были направлены для реализации специального инфраструктурного проекта. В хищении средств также замешаны руководители ряда коммерческих организаций. Данное дело задокументировано полицией и службой ФСБ.

Напомним, что по подозрению в мошенничестве 27 октября 2023 года был арестован замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимир Шишов. Вместе с ним арестовали руководителя инвестиционной финансовой компании (ИФК) «РНГС капитал» Дмитрия Левченко. Его организация занималась торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

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#фсб
#минобороны
#мошенничество
#хищение
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Учительницу из США посадили в колонию за совращение малолетних
16 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников. Об этом сообщает WOWK-TV.
В издании отмечают, что 36-летняя учительница Кэролайн Джонсон обвинялась в трех случаях сексуального насилия над несовершеннолетними в декабре прошлого года. Оказалось, что она общалась со школьниками в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение суток. Скриншоты переписок были опубликованы в социальных сетях и стали достоянием общественности.

Джонсон признала свою вину по двум обвинениям. Она приговорена к одному году лишения свободы и обязана зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.

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#педофилия
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Наследник нефтяника создал крупнейшую в РФ наркоимперию: 2 тонны альфа-PVP и пожизненное, подробности дела
15 декабря 2024, 23:03

Фото: iStock/pashapixel

20 ноября 2019 года участковый Тосненского района Ленинградской области Дмитрий Петров обходил подведомственную территорию. Рутинный поиск нелегальных мигрантов и украденных автомобилей обернулся обнаружением крупнейшей нарколаборатории в России. Подробности громкого дела читайте в материале «Радио 1».

Неприметный ангар


Фото: скриншот ролика ntv.ru

Поселок Обуховец — ничем не приметный населенный пункт с численностью населения 116 человек. На окраине поселка расположен ангар, в который и заглянул по счастливой случайности участковый района. Территория нарколаборатории, расположенной в ангаре, никем не охранялась, доступ на территорию и в помещения был свободным.

В небольшое отверстие стены ангара участковый увидел синие бочки из-под химикатов и контейнеры для вызревания наркотика. На полу лежала пленка с сохнущими горами наркотика. Запах в помещении явно указывал на химическую природу вещества, участковый вызвал подкрепление.

Фото: скриншот ролика ntv.ru

Прибывшие оперативники изъяли из помещений ангара более 80 тонн прекурсоров наркотиков, свыше 2 тонн готового синтетического наркотика альфа-PVP (в народе «соль»), 5,8 тонны наркотических полуфабрикатов и четыре реактора для химического синтеза. Общая сумма найденных незаконных веществ оценивается до 10 млрд рублей.

Крупный бизнес на троих


Фото: скриншот ролика ntv.ru

На месте производства оперативниками были задержаны три человека: Никита Воронов, Дмитрий Говорушкин и Станислав Мохов. Все они ранее пробовали работать в легальном бизнесе, но безуспешно.
Фото: скриншот ролика ntv.ru

Стоит отметить, что организатор нарколаборатории в своей жизни никогда не испытывал нужды в деньгах. Никита Воронов являлся внуком топ-менеджера Киришского нефтеперерабатывающего завода. Дедушка после смерти оставил внуку огромное состояние, а тот, имея неудачный опыт в предпринимательстве, решил вложить наследство в прибыльное дело и открыл лабораторию по производству наркотиков.

В 2019 году «бизнесмен» арендовал небольшое помещение в Киришах, закупил оборудование и дело пошло. Говорушкин руководил производством, а Мохов отвечал за сбыт товара. Организатор лаборатории Никита Воронов через какое-то время понял, что производство необходимо расширять и перенес нелегальный бизнес в просторный ангар в поселке Обуховец. Там банда начала производство «соли» уже в промышленных масштабах.

Пожизненное за организацию лаборатории


Организатора нарколаборатории в поселке Обуховец Никиту Воронова суд признал виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима. Станислав Мохов по той же статье был осужден на 20 лет колонии строгого режима. Дмитрий Говорушкин после возбуждения уголовного дела пошёл не сделку с прокуратурой и сразу признал вину. По отдельно выделенному производству он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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