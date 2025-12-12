В Твери отвергнутый возлюбленный украл у бывшей 1,7 млн и поджёг её квартиру

12 декабря 2025, 15:40

В Твери полиция задержала двух мужчин по подозрению в краже на 1,7 млн и поджоге

Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

В Твери мужчина обокрал квартиру бывшей сожительницы и организовал поджог. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.