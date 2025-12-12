В Твери отвергнутый возлюбленный украл у бывшей 1,7 млн и поджёг её квартиру
В Твери мужчина обокрал квартиру бывшей сожительницы и организовал поджог. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.
По версии следствия, мужчина совершил кражу, когда женщина была в отъезде. Ранее он жил с ней в квартире на 1-м Мигаловском проезде и после расставания оставил у себя ключ. С его помощью злоумышленник проник в жилище и похитил около 1,7 миллиона рублей.
Чтобы скрыть следы, вор решил устроить пожар. Он привлёк своего ранее судимого знакомого. Тот подошёл к дому и плеснул бензин в открытое окно. Загорелись занавески и диван, но сработал датчик дыма. Соседи вызвали пожарных, и скрыть хищение не удалось.
Полиция возбудила уголовные дела о краже и умышленном уничтожении имущества. Подозреваемых задержали. В ближайшее время суд изберёт для них меру пресечения.
Читайте также: