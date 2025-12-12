В Махачкале нашли сгоревший труп человека с признаками суицида
В Махачкале обнаружили тело погибшего при пожаре мужчины. Об этом сообщают СМИ Республики Дагестан.
Предварительно, перед возгоранием гражданин предпринял попытку суицида. После этого в квартире начался пожар. Соседи вызвали спасателей МЧС. Специалисты вскрыли дверь в горящее помещение. Прибывшие медики нашли полностью обгоревшее тело.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают врачей, которые первыми прибыли на место и зафиксировали обстановку на видео. Отмечается, что предсмертной записки мужчина не оставил. Его родственники ещё не вышли на связь.
Ранее в Горно-Алтайске 14-летний подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара.
Читайте также: