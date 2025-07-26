26 июля 2025, 13:46

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей

Фото: iStock/Casanowe

Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 млн рублей в различной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.