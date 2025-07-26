В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков
Пенсионерка из Москвы за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 млн рублей в различной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
Преступники представились сотрудниками сервисной службы, проводящей замену домофонов в доме пенсионерки. Под этим предлогом пожилую женщину убедили сообщить код из СМС, который был нужен якобы для получения новых ключей.
Позднее москвичке позвонил другой злоумышленник, который назвался сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил пенсионерке, что ее персональные данные якобы попали в руки мошенников, и что единственный способ защитить накопления — следовать инструкциям по телефону.
На протяжении пяти дней пострадавшая находилась в контакте с мошенниками. Женщина передала различным курьерам крупную сумму наличных: 200 тыс. долларов (около 15,9 млн рублей), 20 тыс. евро (порядка 1,8 млн рублей), а также 4 млн рублей и 5 кг золота в виде 20 слитков.
Общий ущерб — более 63,7 млн рублей. По факту произошедшего проводится проверка.
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