В Смоленской области мать до смерти заморила голодом 12-летнюю дочь-инвалида
В Смоленской области мать до смерти заморила голодом 12-летнюю дочь-инвалида. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
35-летняя Елена месяцами не кормила девочку, а также не вызывала врача, хотя у нее были серьезные проблемы с легкими. Медики, которые приехали констатировать смерть, диагностировали запущенную бронхопневмонию.
Мать школьницы задержали. Второго ребенка, 15-летнего мальчика, отправили в детский дом. Возбуждено уголовное дело в отношении надзорных органов, которые не уследили за семьей.
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