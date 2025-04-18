Подмосковная пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

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Телефонные мошенники попытались выманить сбережения у 75-летней жительницы Раменского, однако она вовремя догадалась об обмане, благодаря чему полицейские сумели задержать одного из участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонила женщина, представившаяся советником юстиции. Она рассказал, что со счёта пенсионерки некие злоумышленники пытаются снять деньги, поэтому сбережения необходимо обналичить и передать сотруднику силовых структур, который подъедет к ней», — говорится в сообщении.Пенсионерка поняла, что с ней связались мошенники, и обратилась в полицию. Курьера, приехавшего за деньгами, задержали при передаче ему 300 тысяч рублей.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошенничества, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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