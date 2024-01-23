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В Москве пенсионерка заживо сгорела под электроодеялом

23 января 2024, 12:31
Фото: iStock/photovs

Фото: iStock/photovs

В Москве пожилая женщина погибла из-за загоревшегося электроодеяла, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, электроприбор вспыхнул на улице Правды.

69-летняя москвичка приобрела новый гаджет, чтобы пережить последние недели столичных морозов. Однако, к утру произошло короткое замыкание и электроодеяло загорелось.


Отмечается, что очаг возгорания был совсем небольшим — около 1 квадратного метра. Однако, пожилая женщина успела надышаться угарным газом. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти её.

В 112 отметили, что аналогичная трагедия случилась в Серпухове 11 января.

В настоящий момент по поводу случившегося проводится проверка.

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#москва
#пожар
#пенсионерка
#смерть
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В отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело
23 января 2024, 13:18

Фото: iStock/globalmoments

На Артура Расулова, который убил юмориста в Сочи, возбудили уголовное дело, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.

В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.

Позже было установлено, что Геворкян подрался с Артуром Расуловым. В настоящий момент правоохранители устанавливают его местонахождение. На Расулова возбудили уголовное дело за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровье, повлекшее смерть.

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В Москве пенсионерка заживо сгорела под электроодеялом

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#смерть
#уголовное сочи
#квн
#убийство
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В Таиланде россиян арестовали за игру в покер
В Таиланде арестовали россиян за незаконную организацию азартных игр
23 января 2024, 13:16

Фото: iStock/Chalabala

Полиция Таиланда задержала четырёх российских туристов за незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Отмечается, что 22 января сотрудники полиции прибыли в престижный особняк на острове Пхукет. У них имелось судебное постановление на обыск. В доме полицейские обнаружили россиян, играющих в покер. Ещё один мужчина был задержан за хранение смесей для кальяна.

На вилле не было обнаружено наличных, однако полицейские изъяли 88 фишек, стоимость которых составляет порядка 880 тысяч рублей. Россияне признались, что играли на деньги. Они все были доставлены в отделение полиции для проведения разбирательств.

Теперь задержанным грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 26,4 тысяч рублей. А мужчине, хранившему смеси для кальяна, могут предъявить обвинение в виде лишения свободы до пяти лет и штрафа в размере 2,4 миллионов рублей.

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#россияне
#карты
#уголовное дело
#полиция
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В Петербурге попавший в больницу 12-летний подросток рассказал о покусавшей его мачехе
В Петербурге 12-летний мальчик рассказал в больнице о покусавшей его мачехе
23 января 2024, 13:12

Фото: istock / sudok1

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик из Металлостроя, оказавшись в детской городской больнице № 22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, заявил, что его покусала мачеха. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ребенка определили в травматолого-ортопедическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Школьник рассказал, что сожительница отца душила его и укусила в висок. Бригаду сокрой помощи подросток вызвал самостоятельно.

Историей мальчика уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они устанавливают другие обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Москве в лифте иранец напал на подростков, а они воткнули ему нож в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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Убившая восьмимесячную дочь петербурженка объяснила свой поступок
СК: В Питере женщина убила дочь, потому что та не хотела спать
23 января 2024, 12:18

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге женщина убила свою восьмимесячную дочь, потому что та не хотела спать, об этом сообщили в Следственном комитете по городу.
По информации следствия, 18 января 23-летняя жительница Санкт-Петербурга задушила подушкой свою восьмимесячную дочь, потому что та не хотела засыпать.

После этого петербурженка уехала в гости к знакомому, оставив в одиночестве своего малолетнего сына. Пару дней спустя она вернулась домой, позвонила в полицию и заявила, что нашла труп своей дочери, которую она, якобы, оставляли на попечение приятельнице.

Женщину задержали. На неё возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что свою вину она полностью признала и рассказала следствию, как совершила это преступление.

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#уголовное труп
#санкт-петербург
#убийство
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В Москве иранец напал на школьников, уступивших ему дорогу
SHOT: в Москве иранец напал на школьников, а они воткнули ему нож в ягодицу
23 января 2024, 12:15

Фото: iStock/stefanamer

Иранец напал на братьев-пятиклассников в лифте многоэтажки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что два брата возвращались домой около семи часов вечера. Около подъезда они встретили своего 37-летнего соседа – уроженца Ирана. Открыв дверь, они пропустили мужчину вперёд, что и стало причиной конфликта. Иранцу не понравилось поведение мальчиков, поэтому в лифте он начал осыпать одного из них подзатыльниками.

Школьники выбежали из лифта на своём 15 этаже и быстро позвали на помощь старшего брата. Выбежавший вслед за ними мужчина вступил в драку с братом, в ходе которой один из младших взял нож и воткнул его в ягодицу нападавшего.

Мужчина был экстренно госпитализирован, а полиция начала разбираться с причинами и обстоятельствами произошедшего.

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#нападение
#школьники
#москва
#происшествие
#госпитализация
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Российская вебкамщица станцевала топлес в клубе перед подростками и попала на видео
Shot: в Великом Новгороде порноактриса танцевала голой перед подростками
23 января 2024, 12:14

Фото: istock / Dziggyfoto

В Великом Новгороде порноактриса Crazy Alish с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов и попала на видео. Об этом сообщает телеграм-каналал ​Shot.

Отмечается, что в клубе «Пандора» в момент «выступления» присутствовало много подростков. По данным канала, мероприятие также не обошлось без поцелуев двух девушек и других развратных конкурсов.

После публикации видео в сети девушка призналась, что ей стыдно за произошедшее. Она добавила, что появление в интернете роликов смутило ее.

В прокуратуре Новгородской области сообщили о планах проверить сообщения о присутствии несовершеннолетних на мероприятии в клубе. Тем временем в «Пандоре» уже заявили, что не поддерживают ЛГБТ*, и начали отменять вечеринки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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#подростки
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Мучившаяся 12 лет из-за ошибки хирургов женщина засудила больницу
В Ярославле пациентка засудила больницу за забытую в ее животе дренажную трубку
23 января 2024, 11:59

Фото: istock / Zolnierek

В Ярославле бывшая пациентка городской клинической больницы, которая страдала 12 лет из-за врачебной ошибки, засудила медучреждение за забытую в ее животе дренажную трубку. Об этом пишет телеграм-канал «Медицинская Россия».
Женщине провели операцию в 2009-м году. После хирургического вмешательства женщина долгое время жаловалась на боль в боку.

«Все 12 лет бок болел каждый день, бывало, что приходилось пить таблетки, делать обезболивающие уколы», — поделилась россиянка.
Все это время медики не могли выяснить, по какой причине возникают болевые ощущения. Это удалось установить только 2021-м году, когда женщине сделали томографию. Оказалось, в ее животе находилась дренажная трубка, оставшаяся там после операции.

Адвокат пострадавшей рассказала, что больница и лечащий врач не признали своей вины. Суд частично удовлетворил требования россиянки, взыскав в ее пользу 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина полз домой из больницы на коленях и попал под машину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#больницы
#операции
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Россиянка купила квартиру и обнаружила в ней схрон боеприпасов
В Петербурге женщина купила квартиру и нашла в ней схрон боеприпасов
23 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Dmitri Toms

Женщина купила квартиру в центре Санкт-Петербурга и обнаружила в шкафу схрон с боеприпасами. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что 30-летняя петербурженка приобрела недвижимость на Большой Монетной улице. 21 января она начала разбирать вещи, оставленные прежними жильцами. В шкафу она обнаружила пакет, в котором хранились 21 патрон, 10 охотничьих патронов, боевая граната РГД-5 и ещё три неустановленных патрона.

Она обратилась в полицию, и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они изъяли найденные боеприпасы для дальнейшей экспертизы.

Предварительно сообщается, что в квартире ранее проживал 74-летний пенсионер.

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#пенсионер
#недвижимость
#полиция
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Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы
23 января 2024, 11:20

Фото: iStock/Diy13

Пилоту самолёта Falcon 10, потерпевшему крушение в горах в Афганистане, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо пилота Аркадия Грачёва, срок может грозить и его супруге Екатерине Агаповой – владелице компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.

Отмечается, что компания не имела лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Чтобы производить полёта, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая самому Грачёву и второму пилоту самолёта Дмитрию Белякову.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По нему супругам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что 21 января в горах Афганистана потерпел крушение частный самолёт Falcon 10. Он совершал рейс из Паттайи в Москву. На его борту находились два члена экипажа и двое пассажиров, которые погибли.

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*организация признана террористической на территории РФ
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#тюрьма
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