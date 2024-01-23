В Москве пенсионерка заживо сгорела под электроодеялом

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В Москве пожилая женщина погибла из-за загоревшегося электроодеяла, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, электроприбор вспыхнул на улице Правды.
69-летняя москвичка приобрела новый гаджет, чтобы пережить последние недели столичных морозов. Однако, к утру произошло короткое замыкание и электроодеяло загорелось.
Отмечается, что очаг возгорания был совсем небольшим — около 1 квадратного метра. Однако, пожилая женщина успела надышаться угарным газом. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти её.
В 112 отметили, что аналогичная трагедия случилась в Серпухове 11 января.
В настоящий момент по поводу случившегося проводится проверка.
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69-летняя москвичка приобрела новый гаджет, чтобы пережить последние недели столичных морозов. Однако, к утру произошло короткое замыкание и электроодеяло загорелось.
В 112 отметили, что аналогичная трагедия случилась в Серпухове 11 января.
В настоящий момент по поводу случившегося проводится проверка.
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Евгения Парфентьева