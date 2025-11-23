В Москве пенсионерку оштрафовали за мат и ругательства в сторону работника метро
Московский суд оштрафовал пенсионерку за оскорбление сотрудника метрополитена. Пожилую женщину не устроило, что ее попросили пройти досмотр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Инцидент произошел, когда женщина попыталась пройти на станцию метро, минуя рамки металлодетектора. После остановки сотрудником для досмотра пенсионерка при других пассажирах публично оскорбила его. Она использовала нецензурную лексику, утверждая, что он «никто» и «полный ноль».
В суде женщина не признала вину. Она объяснила свое раздражение двухлетними противоречиями с сотрудником, которого оскорбила. По ее словам, у них вечно возникают конфликты из-за его приказного тона и постоянных досмотров.
Столичный суд установил вину пенсионерки на основании видеозаписи с нагрудного регистратора работника метро. В конце октября пожилую женщину оштрафовали на три тысячи рублей по статье КоАП об оскорблении.
