В Москве пенсионерку оштрафовали за мат и ругательства в сторону работника метро

23 ноября 2025, 06:59

Суд в Москве оштрафовал пенсионерку за оскорбление сотрудника метрополитена

Фото: iStock/spacedrone808

Московский суд оштрафовал пенсионерку за оскорбление сотрудника метрополитена. Пожилую женщину не устроило, что ее попросили пройти досмотр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.