Семилетнюю девочку дважды изнасиловали в саду за школой

23 ноября 2025, 05:03

NDTV: В Индии семилетнюю девочку дважды изнасиловали на территории школы

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Неизвестный мужчина дважды изнасиловал семилетнюю школьницу в индийском штате Гуджарат. Преступление произошло на территории учебного заведения в городе Виджапур, передает телеканал NDTV.





Потерпевшая лично рассказала следствию об ужасном событии. По ее словам, она пережила нападения 19 и 20 ноября.



Злоумышленник уводил ее в сад за школой, где совершал противоправные действия. Во второй раз мужчина не только повторил извращенное преступление, но и сделал ребенку инъекцию неизвестного вещества в правую руку.



