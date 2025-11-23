Семилетнюю девочку дважды изнасиловали в саду за школой
NDTV: В Индии семилетнюю девочку дважды изнасиловали на территории школы
Неизвестный мужчина дважды изнасиловал семилетнюю школьницу в индийском штате Гуджарат. Преступление произошло на территории учебного заведения в городе Виджапур, передает телеканал NDTV.
Потерпевшая лично рассказала следствию об ужасном событии. По ее словам, она пережила нападения 19 и 20 ноября.
Злоумышленник уводил ее в сад за школой, где совершал противоправные действия. Во второй раз мужчина не только повторил извращенное преступление, но и сделал ребенку инъекцию неизвестного вещества в правую руку.
Девочка боялась рассказать взрослым о случившемся. Незнакомец грозился убить свою жертву, если та «проболтается».
После жалоб девочки на боли в животе родители доставили ее в медицинское учреждение. Стало известно о сексуальном насилии.
Отец пострадавшей подал официальное заявление в полицию, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следствие изучает записи камер видеонаблюдения и ожидает результатов медицинской экспертизы для установления состава введенного вещества. Преступника пока не поймали.