В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день

Фото: iStock/Roman Didkivskyi
Многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и привлекла к работе своего мужа. Супругов задержали в первую же смену, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что история произошла в Перми. 32-летнюю маму четверых детей Яну задержали 10 февраля, когда она делала закладку. При себе у неё было семь свёртков с героином.
В ходе допроса Яна рассказала, что является многодетной матерью, и им с мужем не хватает средств на содержание детей. Утром 10 февраля в соцсетях она наткнулась на «вакансию» курьера в наркошопе, откликнулась и в Telegram получила сообщение с адресом тайника, в котором хранилось 30 свёртков с героином. Яне необходимо было разложить по 10 свёртков в разных районах Перми.
Поскольку товара было много, она попросила помощи у своего мужа. Женщину задержали около местного цирка, где она прятала одну из закладок. В её телефоне были обнаружены фотографии с местами закладок. После при тех же обстоятельствах был задержан её супруг Дмитрий.
Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовное дело. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.
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В ходе допроса Яна рассказала, что является многодетной матерью, и им с мужем не хватает средств на содержание детей. Утром 10 февраля в соцсетях она наткнулась на «вакансию» курьера в наркошопе, откликнулась и в Telegram получила сообщение с адресом тайника, в котором хранилось 30 свёртков с героином. Яне необходимо было разложить по 10 свёртков в разных районах Перми.
Поскольку товара было много, она попросила помощи у своего мужа. Женщину задержали около местного цирка, где она прятала одну из закладок. В её телефоне были обнаружены фотографии с местами закладок. После при тех же обстоятельствах был задержан её супруг Дмитрий.
Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовное дело. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.
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Анастасия Чинкова