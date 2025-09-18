В Москве плотник-мигрант подглядывал за девушкой в душе
На юго-востоке Москвы плотник подглядывал за девушкой в душе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что это произошло в хостеле «Текстильщики». Миржалол Э. вечером вернулся с работы и отправился в душ. Проходя мимо женской душевой, он заметил девушку и начал за ней подглядывать. На это обратили внимание охранник и другой постоялец, которые задержали извращенца.
В ответ на это плотник проявил агрессию и начал ругаться. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, которые уже окончательно задержали мужчину и доставили его в отдел. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили 10 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве.
Читайте также: